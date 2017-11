Los muertos vivientes invaden la Filmoteca Española durante noviembre

Ir a ver pelis de zombies me parece uno de los mejores planes posibles. Pues ahora es posible gracias a la Filmoteca Española y a su Universo Zombie, una programación deluxe que arrancó, cómo no, la noche de Halloween, cómo no, con La noche de los muertos vivientes del recientemente fallecido George A. Romero. Los presentes pudieron asistir disfrazados para la ocasión, es decir: sangre falsa, ropa vieja, dentaduras postizas, maquillajes low cost y otros complementos de los chinos que hicieron de ésta, más que una proyección, una fiesta. Una proyección, por cierto, presentada por el crítico de cine, escritor y gurú del cine de terror, Jesús Palacios.

Pero Palacios no será el único invitado: Paco Plaza, co-director junto a Balagueró (con quien hablamos hace unos días sobre Musa, su nueva película) de una de las imprescindibles del género, [REC], presentará una proyección de la misma para celebrar su X Aniversario. Sebastián D’Arbó, Roberto Cueto o Gonzalo De Pedro serán algunos de los nombres con los que la Filmoteca ha querido enriquecer este ciclo. Un ciclo en el que evidentemente no podía faltar esa obra fundacional de la filmografía zombie titulada, La legión de los hombres sin alma o esa obra maestra esencial de Jacques Tourneur titulada Yo anduve con un zombie. Pero mucho han cambiado las cosas desde aquellos torpes y lentos proto-zombies blanquinegros a los hiper-frenéticos y voraces antropófagos digitalizados a los que estamos acostumbrados.

Muchos aficionados al género están pensando en films recientes que pronto se convertirán en futuros clásicos como: I am a hero o Train to Busan. O si viajamos un poquito atrás en el tiempo y cruzamos las fronteras de Asia: El amanecer de los muertos, 28 semanas después o Zombieland nos pondrán los dientes largos ante la idea de una sala oscura, una pantalla grande y el envolvente sonido Surround 5.1. Pero los programadores, en un intento por no ahogarse en un infinito océano de posibilidades y lugares comunes, han optado por una serie de propuestas que, no sólo recorren la historia del zombie cinematográfico, sino que además la aderezan gracias a unas cuantas rarezas o cult movies que era necesario reivindicar: Casa de lava de Pedro Costa, Qu’ils réposent en révolte de Sylvain George, Living Dead: Three Films About the Power of the Past de Adam Curtis o Cada ver es… de Ángel García Del Val son una muestra de ello.

Otro título español que han incluido y que obviamente no podía faltar es No profanar el sueño de los muertos de Jorge Grau, un tipo fantástico a quien tuve la suerte de conocer. Evidentemente también han pensado en la parte más lúdica y adrenalínica del género: Juan de los muertos de Alejandro Brugués, Zombies party de Edgar Wright o JSS, el episodio que Jennifer Lynch dirigió para The Walking Dead, son la excusa perfecta para que la sangre, las vísceras, los gritos y los mordiscos invadan los Cines Doré durante unas cuantas semanas.

Consulta la programación de este ciclo y los otros que hay durante este mes en la Filmoteca entrando en este enlace.

Zombies en la Filmoteca