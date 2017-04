Se estrena lo nuevo de Makoto Shinkai, un todavía desconocido director de anime con una filmografía más que considerable y fan confeso de Miyazaki, con quien ya se le ha comparado en numerosas ocasiones. Your name, premiado como Mejor film de animación en el Festival de Sitges y Mejor Película de Animación según la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, quienes ya reconocieron con este premio a otros dos grandes títulos del anime reciente: El cuento de la princesa Kaguya de Isao Takahata y El Viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, película con la que Your name comparte haber sido récord de taquilla en Japón junto a otras como: Titanic o Frozen.

Dos adolescentes, Taki y Mitsuka, descubren un día que durante el sueño sus cuerpos pueden intercambiarse entre sí. Este es el punto de partida de Kimi no na wa, su título original. Aunque esté hablando de cuerpos intercambiados, Your name, poco o nada tiene que ver con Ponte en mi lugar, Este cuerpo no es el mío o Big, tan disfrutables como ésta, todo depende del momento, claro.

Your name arrasa en su país natal como hacía tiempo no sucedía, y no sólo me estoy refiriendo a la recaudación sino también a la crítica. Prácticamente todos los críticos de los medios más importantes del mundo la han elevado al Olimpo de la historia del anime. Estamos hablando de una película técnicamente espectacular y de una belleza incontestable. Todos pensaban que el Oscar era de Shinkai, pero al final fue Zootropolis la que se llevó la estatuilla a casa. Esta no fue la única decepción para el equipo de la película, que también ha recibido algún que otro palo. Como el que le dio el creador de Golden Boy, Tatsuya Egawa: “Viendo la película, como profesional, tengo que decir que no es demasiado interesante”. Shinkai intenta permanecer más o menos indiferente a esta y otras críticas que lo tildan de director vendido y alude diciendo que el objetivo al hacer el film no fue que se convirtiera en un gran éxito sino que eso fue el resultado de la propia película.

Detrás de todo gran éxito siempre hay luces y sombras, críticas constructivas y críticas destructivas, fans y haters. Lo cierto es que Makoto Shinkai, sea o no “el nuevo Miyazaki“, algo que ya dijeron de Mamoru Hosoda, ha hecho una gran película. Un drama romántico de ciencia ficción, poético, intimista, emocional, a veces agridulce, a veces melancólico, y de una belleza plástica exquisita. Igual a Miyazaki le ha parecido una P**A M****A: de ser así, espero que al menos no se lo haga saber al bueno de Shinkai.

Your Name