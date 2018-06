Habemus nuevo supergrupo a la vista. Quizá los nombres propios de sus miembros no son un gran aval, pero sí los proyectos en los que forman parte: por un lado, Jeff Wootton, guitarrista central en los directos de Gorillaz; y Jamie Reynolds, ex bajista y vocalista de los Klaxons. Ahora, juntos (y junto a otros cuatro músicos) son YOTA, siglas que responde a Youth Of The Apocalypse. El propio Renolds ha confesado cómo empezó todo:

“Jeff y yo nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo hace unos años. Mientras todos los demás estaban de celebración, nosotros nos quedamos en el borde de la pista de baile y tramamos un plan. Después de aquello, nos pasamos tres días en un estudio casero donde trabajamos sin parar. Al final de esos tres días, teníamos el nombre del proyecto, el concepto, un puñado de buenos ritmos y una gran resaca”

La banda dio algunos conciertos pequeños en Londres, pero es recién ahora cuando podemos escuchar una canción del grupo. Y como si tuvieran poco siendo seis y teniendo nombres de peso detrás, en Drop the Bomb, primer single de YOTA, cuentan con la colaboración del rapero MF DOOM, con el que Jeff Wootton ya había colaborado en Gorillaz.

Con respecto al resto de los miembros de la banda, el que fuera capitán de los Klaxons ha confesado que han ido fichando al personal poco a poco:

“Estábamos entusiasmados con lo que habíamos hecho, y tan hambrientos de hacer más música que reservamos un viaje a Los Ángeles para trabajar con un grupo de productores. Durante una de esas primeras sesiones nos presentaron al artista Joshua Lazarus y él fue inmediatamente el tipo que habíamos estado buscando para unirse al proyecto. Después de seguir escribiendo música, tuvimos el potencial para poder llevarlo a un directo. Así que en mayo del año pasado trajimos a dos amigos de Jeff, Jay Sharrock y Seye Adelekan, y después de verlo tocar el piano en Instagram y conocerlo en una fiesta, completamos la formación con la incorporación de Twiggy García”

Súper Juventud