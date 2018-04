Pocos cineastas como el griego Yorgos Lanthimos han conseguido desarrollar en tan poco tiempo un cine tan personal, con unas marcas tan identificables, y a la vez, abrir un nuevo melón en el universo estético, en el ritmo narrativo, en la manera de abordar problemáticas universales desde una perspectiva tan cerca del cinismo y la comedia negra como de la tragedia dramática más pronunciada.

Películas como Canino, Langosta, Alps o El sacrificio de un ciervo sagrado se han convertido, en menos de una década, en clásicos de culto, en escapularios de un cine que ya ha ido encontrando a algunos pupilos que han recogido del cine de Lanthimos algunas líneas a través de las que edificar (o intentarlo, al menos) un estilo propio.

La Casa Encendida ha decidido bucear en la influencia que el cineasta griego ha tenido en otros realizadores contemporáneos, y del mismo modo que en sesiones anteriores ha hecho con otros directores de esta generación como Noah Baumbach, rinde un homenaje a su cine, pero no proyectando sus películas, sino las de algunos de sus discípulos.

Serán seis las películas que encontrarán pantalla en La Casa Encendida los próximos fines de semana hasta finales de mayo, con sesiones de sábado y domingo a las 20h. (a excepción del finde del 21 y 22 de abril, que se lo saltan) a 3 € cada sesión. Películas, todas ellas, estrenadas en 2016 y 2017 y que nos pasearán desde el cine del turco Mehmet Can Mertoglu al del austriaco Lukas Valenta Rinner, el francés Guillaume Nicloux, el islandés Hafsteinn Gunnar Sigudsson, el israelí Daniel Mann o el holandés Daan Bakker.

Programación

14 y 15.04: Under the Tree, de Hafsteinn Gunnar Sigurdsson

28 y 29.04: The End, de Guillaume Nicloux

05 y 06.05: Los decentes, de Lukas Valenta Rinner

12 y 13.05: Quality Time, de Daan Bakker

19 y 20.05: Low Tide, de Daniel Mann

26 y 27.05: Albüm, de Mehmet Can Mertoglu

