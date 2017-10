Ylenia. Nuestra Ylenia. Ylenia de España. Ylenia, la rubia explosiva. Ylenia, la reina de la fiesta. Y ahora Ylenia, la abanderada del feminismo neoliberal en el mundo del famoseo.

A nadie le ha pasado desapercibido cómo desde hace unos meses los tuits de Ylenia han dado un giro de 180 grados y han pasado de lo trivial a reflexiones que revelan cómo ha entrado en un proceso de deconstrucción y revisión de las ideas patriarcales que están instauradas en el cerebro de toda persona que vive en nuestra sociedad. Ésto, como era inevitable, ha causado polémica y opiniones de lo más variadas sobre este cambio que la ex concursante de Gandía Shore y Gran Hermano VIP ha dado en su vida. Así que, sin más dilación, vámonos a Feminismo Shore.



Deconstrucción bajo presión

Despojarse de los ideales patriarcales, la misoginia interiorizada y, por ende, de todos los pensamientos y conductas que tenemos sustentados sobre unas premisas opresoras y sembradas en nuestra cabeza desde el momento en que damos nuestra primera bocanada de aire es, no sólo difícil, sino un proceso intrincado que lleva tiempo, mucha reflexión, conflictos internos e incluso batallas campales con personas de nuestros círculos más cercanos. Es duro y cuesta mucho, así que desconfía de quien de la noche a la mañana pasa de la ideología más heteropatrialcal a un supuesto feminismo perfecto. Eso, sencillamente, no es posible. Y aquí tenemos el caso de Ylenia, una mujer como todas nosotras, que en su momento estuvo alienada y va soltándose, poco a poco, de las cadenas que nos tienen subyugadas.



Su entrada en el feminismo ha sido tan aplaudida como criticada, algo totalmente natural tratándose de un personaje público. Dejando a un lado los comentarios típicos de machirulos se ha criticado a Ylenia por haber hecho slut-shaming, no haber sido una buena compañera ni ejemplo de sororidad, de bailarle el agua al patriarcado y ésto, según algunas personas, hace que Ylenia nunca pueda ser considerada feminista, de ninguna de las maneras.

Pero, ¿quién de nosotras no ha hecho eso? ¿Acaso aquí hay alguien que haya nacido con el carnet de oro de feminista? Todas, prácticamente sin excepción, hemos caído en comentarios como: ”Si Fulanita no fuera tan suelta no le pasarían estas cosas” o ”Pero mira Pepita qué cacho puta, mira que corta lleva la falda para poder zorrear”. De ninguna de las maneras que hayamos estado alienadas en el pasado significa que no podamos ser feministas, que no podamos deconstruírnos poco a poco y cambiar nuestra ideas erróneas por otras correctas. Todas hemos cosificado y nos hemos autocosificado, y no por ello somos menos válidas para abrazar el feminismo.



Ylenia vive, la lucha sigue

El feminismo de Ylenia actualmente tiene tintes (bueno, brochazos) neoliberales, pero es que también casi todas empezamos por ahí, es difícil encontrar a quien se haya metido de lleno directamente en el feminismo radical. Ylenia escribe tuits en los que defiende el empoderamiento de la mujer por tomar decisiones según la libre elección de cada una (”Cuando no estás dispuesta a ser una guarra por disfrutar tu sexualidad y que ellos sean cracks. Eres feminista!’‘), aunque esto obvie el contexto y la realidad que nos limita.

Muchas de las bases del feminismo neoliberal siguen estando embebidas en el patriarcado de una forma velada y sibilina, haciéndonos creer que tomamos decisiones por nosotras mismas pero que en realidad siguen respetando las demandas patriarcales. Pero oye, repito, casi todas hemos estado ahí, aunque es muy importante dar un paso más allá y dejar esos supuestos de la libre elección para tratar los problemas de la opresión desde su raíz, desconstruyéndonos profundamente.

Pero todo esto no quiere decir que la posición que ocupa ahora Ylenia en el feminismo sea algo erróneo o ”malo”, sino todo lo contrario, sus mensajes están llegando a sectores de la población que normalmente son totalmente ajenos al feminismo, y esto siempre va a ser beneficioso para todas. Vale que todavía comete errores y mete la pata, pero desde su posición en el mundo de la farándula y el famoseo su mensaje feminista nos hace más bien que mal.

Como comentó Alma Gonzáles Dueñas en su artículo para TribunaFeminista resulta triste pensar que casi la única manera de que nuestro mensaje sea escuchado sea a través de iconos pop y famosas, por eso hace falta que estas personas se impliquen en el movimiento feminista no solo a base de tuits, sino con una participación más activa y profunda. Yo le doy a Ylenia un voto de confianza y creo que seguirá deconstruyéndose. Y de momento, qué coño, toda persona que critique el machismo recalcitrante de Pablo Motos y cuya voz llegue a miles de personas se merece que le hagan la ola, una ola bien grande.

FEMYlenia