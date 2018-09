Han pasado cinco décadas, y no tiene pinta de que vaya a surgir un grupo o artista de la influencia universal de The Beatles. Y es que el cuarteto de Liverpool no solo dejó su impronta en un territorio musical que los entiende como los máximos exponentes del pop, pero también como un referente ineludible de la psicodelia, el punk, el hard-rock o la lisergia. Y es que precisamente en sus exploraciones con el ácido, también consiguieron dejar su impronta en la estética de lo que fue la psicodelia, el Verano del amor y la cultura hippie de los años ’60 y ’70.

La culpa la tuvo el film Yellow Submarine, una película de animación que este año cumple cincuenta años y que, basada en la canción que habían escrito un año antes, el animador canadiense George Dunning nos trasladaba a un alegre paraíso musical bajo el mar protegido por la Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, que se verán encerrados por los Malines azules, que odian la música. El grupo encontrará en el ‘submarino amarillo’ un escapulario para surcar mares recuperando un mundo de colores.

Aprovechando este icónico y redondo aniversario, desde Universal Music han decidido publicar un single de vinilo picture disc exclusivo y de edición limitada, con imágenes de alta resolución 4k tomadas del film, que ha sido nuevamente restaurado. El single incluye las canciones Yellow Submarine y Eleanor Rigby.

En Notodo tenemos cinco copias de este vinilo, que estamos sorteando entre todos aquellos que nos escribáis un correo a alan.queipo@notodo.com, indiquéis en el asunto la palabra YELLOW + vuestro nombre y apellidos y nos digáis por qué os debería a tocar a vosotros una de estas limitadísimas copias que se han puesto a la venta, y de las que nosotros tenemos cinco. Nos pondremos en contacto con los ganadores el próximo viernes 7 de septiembre. ¡Suerte!

Yellow Submarine