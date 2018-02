Llevan cinco años de profundo silencio, en 2013 publicaron Mosquito, giraron durante aquel año y en 2014 decidieron entrar en un descanso indefinido que parecen haber roto hace unos meses. Karen O se ha movido, y el propio grupo ha entrado en los créditos del Lemonade de Beyoncé; pero las últimas dos noticias que tuvimos de los Yeah Yeah Yeahs fueron hace unos meses, cuando se reeditó el icónico Fever to Tell con caras b y otras rarezas; y ahora, que han vuelto a entrar al estudio.

Es una primera toma de contacto, pero no se trata de material especialmente nuevo: dentro de las Spotify Sessions han registrado dos canciones en los estudios de la plataforma online: una versión de Maps, una de las canciones más conocidas de la banda y que forma parte del recientemte reeditado Fever to Tell; y una versión de Thirteen, una de las canciones más conocidas de Big Star, clásico grupo de los años ’70.

¿Supondrá esto un regreso de los Yeah Yeah Yeahs a la dinámica de banda? ¿Traerá este reencuentro otros frutos que poder escuchar este año? ¿O se trata de una reunión puntual sin efecto en los planes próximos de la banda neoyorquina?

Yeah is Back