Es uno de los actores más cotizados del circuito audiovisual de los últimos años. Kit Harington se lo ha ganado, al convertir a Jon Snow en el gran héroe de es pantalla pequeña que más grandes que las pantallas más enormes: Juego de tronos genera un fenómeno fan que ha convertido a sus protagonistas en absolutos tótems, tan deseados como perseguidos por marcas o directores de todo tipo.

El último en enamorarse de Harington ha sido Xavier Dolan, uno de los cineastas jóvenes (tiene menos de treinta años) más reputados de los últimos años, considerado como “el Almodóvar canadiense” en los derroteros de Cannes. Precisamente Dolan se encuentra rodando la que será su primera producción anglófona, tras seis producciones francófonas (su idioma natal) y habiendo pasado por sus manos varios de los intérpretes franceses más importantes del mundo.

The Death and Life of John F. Donovan se estrenará en Canadá el próximo mes de enero, y la expectación es máxima. El film se centra en la industria del espectáculo, con Harington y Jessica Chastain como protagonistas al cartearse con un niño de once años, lo que genera una oleada de especulaciones y acusaciones.

Junto a estos dos intérpretes, un reparto que confirma que son pocos los que no quieren trabajar con Dolan: desde Natalie Portman a Susan Sarandon, Bella Thorne, Jacob Tremblay o la cantante Adele, para la que el cineasta canadiense había rodado el videoclip de Hello, una de sus canciones más conocidas. Prácticamente todo el reparto ha protagonizado una serie de pósters personalizados: os compartimos unos cuantos aquí.

Dolan Snow