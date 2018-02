Parecía que Woody Allen se había quedado sin amigos mediáticos que defiendan su versión acerca de la acusación de abuso sexual que retomó, varios años después, Dylan Farrow, la hija que tiene con Mia Farrow.

Lo más reciente fue la decisión de donar todo su salario a las organizaciones Time’s up (que combate el acoso sexual y lucha por la equidad salarial en Hollywood) y RAINN (otra ONG que se dedica a ayudar a víctimas de acoso sexual) por parte de Rebecca Hall, Griffin Newman y Timothée Chalamet, tres de los intérpretes que forman parte del reparto de A Rainy Day in New York, película que llegará a cines en 2018 y en la que también participan Selena Gomez, Elle Fanning, Jude Law o Diego Luna, entre otros.

Pero le queda, al menos, una vieja amiga y una de las musas más inolvidables de su cine (recordemos el Oscar que ganó por su papel protagonista en Annie Hall): una Diane Keaton que sale en su defensa, como hizo hace cuatro años cuando contestó “No tengo nada que decir: le creo a mi amigo” en la presentación de su libro de memorias; pero, en esta ocasión, a través de Twitter, con un mensaje claro y conciso acompañado de un vídeo de hace 25 años, una entrevista que Woody Allen concedió cuando Dylan Farrow procedió a denunciar los abusos de su padre:

Woody Allen is my friend and I continue to believe him. It might be of interest to take a look at the 60 Minute interview from 1992 and see what you think. https://t.co/QVQIUxImB1

— Diane Keaton (@Diane_Keaton) 29 de enero de 2018