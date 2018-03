Ya que Liam Gallagher no la tocó para despedirse, vamos a hacerla nosotros. Eso es lo que quizá pensaron ente bambalinas The Killers el pasado fin de semana en el Lollapalooza chileno, el mismo que vio cómo Liam abandonaba el escenario después de menos de veinte minutos de conciertos y tan solo cuatro de las catorce canciones que prometía su setlist.

Primero, y como os contamos, el que fuera vocalista de Oasis achacó en directo que no seguía porque los problemas de sonido eran lamentable y no tenía sentido continuar; luego, puso en circulación un comunicado diciendo que, en realidad, era por problemas de salud, concretamente de una afección respiratoria, por lo que no podía continuar.

De ahí que, horas más tarde, cuando la banda de Brandon Flowers se subía a escena, decidió mitigar la ausencia del gran hit que iba a sonar en voz de Gallagher esa noche, y decidieron interpretar Wonderwall, no sin antes enviarle un cariñoso saludo a Liam:

“Escuchamos que se perdieron algunas canciones que querían escuchar. Liam Gallagher es mi rey, uno de mis reyes. Cualquier noche en la que Wonderwall sea cantada por otra gente es una buena ocasión. Así que, hagámoslo”

Wonder Killers