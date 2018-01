En 2014 eran un secreto a voces. En 2015 firmaron uno de los debuts más prometedores para una joven banda de rock indie en el Reino Unido, My Love Is Cool. Y 2017 ha sido el año en el que Wolf Alice han confirmado que el suyo es uno de los nombres más atractivos del rock británico de esta década. Hablamos Joff Oddie, guitarrista y miembro fundador de la banda, sobre Visions Of A Life, el segundo LP de Wolf Alice, en las vísperas de la nueva gira europea del joven grupo.

Una vez habéis publicado Visions Of A Life, podría decirse que Wolf Alice ha superado con creces las presiones asociadas al segundo disco de cualquier banda. De hecho, la prensa británica ya dice que sois uno de los grupos de la década y que vuestro segundo álbum es uno de los mejores del año. ¿Cómo os sentís ante todo esto?

Joff de Wolf Alice: [Risas] Realmente no sé qué responderte. Hicimos el disco lo mejor que pudimos y nos alegra que a la gente le guste. Es muy agradable recibir este tipo de halagos. No le voy a dar más vueltas, pero son palabras muy amables.

¿Llegasteis a sentir la presión previa al lanzamiento de vuestro segundo disco?

Joff de Wolf Alice: Si te permites sentir la presión, ésta va a influir sobre tu música de una forma negativa. Si lo que quieres es complacer, no sé si puedes hacer la música que te gusta, la que querrías escuchar o en la que te encuentras a ti mismo. Creo que tienes que hacer el tipo de cosa que hagas mejor. Y bueno, ya habíamos grabado un disco antes. Cuando empezamos tan solo tocábamos juntos. Luego las cosas se empezaron a mover rápido y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo interesante.

“Si te permites sentir la presión, ésta va a influir sobre tu música de una forma negativa. Si lo que quieres es complacer, no sé si puedes hacer la música que te gusta, la que querrías escuchar o en la que te encuentras a ti mismo.”

Sí, todo se ha movido bastante deprisa alrededor de Wolf Alice. No ha pasado mucho más de dos años desde que publicasteis My Love Is Cool (2015), con el que girasteis bastante, y ahora tenéis mucho material nuevo. ¿De dónde habéis sacado el tiempo?

Joff de Wolf Alice: Escribíamos fragmentos de canciones, pequeñas demos muy rudas, mientras girábamos con el primer disco. No podíamos hacer mucho más, porque no hay oportunidad de crear nada cuando te estás subiendo al escenario. Hay que estar juntos en una habitación con los instrumentos. Cuando acabamos la gira, en agosto de 2016, alquilamos una sala de ensayos en Londres y empezamos a trabajar sobre esas demos. Trabajamos sobre ellas unos cuatro o cinco meses.

Vais a telonear a los Foo Fighters la próxima primavera. ¿Cómo ha surgido esto?

Joff de Wolf Alice: Es una locura. Algo muy de adultos, gente como Foo Fighters o Nirvana. Los conocimos cuando estábamos grabando el disco. Coincidimos en el estudio en Los Angeles. Son tíos súper majos. Va a ser divertido. Raro, pero divertido.

Wolf Alice se está convirtiendo en una banda verdaderamente implicada políticamente: primero, ayudando a recaudar fondos para los refugiados y, luego, apoyando a Jeremy Corbyn en las últimas elecciones británicas. ¿De dónde viene todo este compromiso?

Joff de Wolf Alice: No creo que haya nada comprometido en ello.

“Con las elecciones y todas las cosas horribles que están pasando en el Reino Unido últimamente, creo que mucha gente siente la necesidad de hablar en voz alta sobre ciertas cosas.”

Tal vez no, pero muchas bandas no se atreven o no se preocupan por mostrar sus colores políticos, así que parece un gesto destacable.

Joff de Wolf Alice: Nuestras opiniones políticas son nuestras opiniones políticas. Quiero decir, si te gustan, genial y, si no, que te jodan, supongo [Risas]. No sé. Tenemos el mismo derecho que cualquiera a posicionarnos políticamente. Y tenemos la suerte de que todas las personas de la banda tenemos una ideología o lo que sea similar. Y ya sabes, con las elecciones y todas las cosas horribles que están pasando en el Reino Unido últimamente, creo que mucha gente siente la necesidad de hablar en voz alta sobre ciertas cosas.

Muchos han visto el Brexit como una nueva oportunidad para que la música británica florezca en el descontento político, como ya lo hiciera durante lo más duro de los gobiernos de Margaret Thatcher. ¿Crees que se puede llegar a algún tipo de identidad generacional en el Reino Unido post-Brexit?

Joff de Wolf Alice: Sí, tal vez. El buen arte se escribe con frecuencia durante momentos duros. Aunque preferiría que todos fuéramos felices. Pero puede pasar cualquier cosa. El arte es una estupenda forma de comunicar.

“El buen arte se escribe con frecuencia durante momentos duros. Aunque preferiría que todos fuéramos felices.”

Vuestras canciones parecen aglutinar una mezcla de rabia y alegría. ¿Son estos los sentimientos que alimentan vuestro proceso creativo?

Joff de Wolf Alice: Es un poco más complejo. Escribimos canciones sobre todo tipo de cosas. No estamos interesados en un solo tipo de canción o de emoción. No queremos tener un disco en el que todas las canciones suenen iguales. Las canciones de Visions Of A Life son un reflejo de los últimos dos años de nuestras vidas. Y, ya sabes, han pasado cosas buenas y malas.

¿Qué habéis aprendido, a nivel musical, entre My Love Is Cool y Visions Of A Life?

Joff de Wolf Alice: Creo que todos hemos mejorado con nuestros instrumentos. Ellie es increíble ahora cada noche que tocamos. Y creo que estamos creciendo a nivel compositivo. Ya no somos jóvenes y guapos.

Cuando Ellie y tú fundasteis Wolf Alice, ¿lo que teníais en mente se parecía a lo que sois ahora?

Joff de Wolf Alice: Ambos sabíamos que había algo ahí. Pero la realidad de cualquier cosa suele ser un poco diferente de lo que esperabas. Y no estoy diciendo que eso sea mejor o peor, solo es diferente. En cualquier caso, somos unos privilegiados por poder hacer esto.

“No estamos interesados en un solo tipo de canción o de emoción. No queremos tener un disco en el que todas las canciones suenen iguales.”

Ellie es una mujer joven y atractiva, cosa que hace que, a veces, miembros del público en los conciertos se crean con derecho para comportarse de manera desagradable o molesta. ¿Os habéis encontrado alguna vez en una situación así?

Joff de Wolf Alice: No, hemos tenido mucha suerte. Nunca nos hemos encontrado con nada así. La gente paga por venir a nuestros conciertos, no creo que vengan para hacer estupideces. Me decepcionaría mucho si alguien lo hiciera.

Todo el “conflicto” con Shania Twain y sus fans en torno a quién se llevaría el número uno de ventas en el Reino Unido la semana de publicación de Visions Of Life fue bastante gracioso desde fuera. ¿Habéis llegado a hablar con ella?

Joff de Wolf Alice: Oh no, no tuvo importancia.

¿Escuchasteis su disco, al menos?

Joff de Wolf Alice: Por Dios, no. ¿Por qué iba a hacerlo?

GIRA:

4.1: Madrid, La Riviera.

5.1: Barcelona, Sala Apolo.

Wolf Alice