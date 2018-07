Wes Anderson co-comisariará una exposición en Viena

A varios meses del estreno de su último film, el ejercicio de animación perruna Isla de Perros, ahora Wes Anderson se entretiene comisariando una exposición. No lo hará solo, sino con su socia, la diseñadora Juman Malouf, y se podrá ver en el Museo de Historia de Arte de Viena a partir del martes 6 de noviembre.

En la exposición, que llevará por título The Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures from the Kunsthistorisches Museum, tanto el cineasta como la diseñadora seleccionarán obras del extenso catálogo del museo: desde momias egipcias hasta antigüedades romanas y griegas, tesoros imperiales, joyas monárquicas, objetos etnográficos, trajes y mucho más.

Aún no ha trascendido bien si existirá algún tipo de temática concreta ni cuáles serán algunas de las obras seleccionadas, pero el crítico de arte contemporáneo del museo, Jasper Sharp, ha confirmado que será una exposición “diferente a lo que se ha hecho en el pasado en el museo” y, aunque ha jugado al despiste, ha dejado algunas señas de por dónde pueden llegar a ir los tiros.

Expo Wes