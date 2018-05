Una Lana del Rey rockandrollera para cantar al empoderamiento femenino

Buceando sobre las órbitas del dreamrock más doméstico, con el DIY por bandera y con la proyección de unas atmósferas que nos llevan a pensar en un cruce abierto en el que resuenan ecos de la primera Lana del Rey, Sparklehorse, Clairo o Mercury Rev, el dúo barcelonés weia viene reivindicativo en el nuevo single del flamante EP que acaban de publicar de la mano de Hidden Track y Pértiga Music.

Y es que Mireia Bellido, mitad de weia junto a Winston Reeves, grita a los cuatro vientos que “no es tu nena” es Not Your Baby, una canción que, en sus propias palabras, “reivindica la liberación y la independencia de las mujeres”, demostrando que el sonido de la canción reivindicativa y empoderada no entiende de géneros musicales, sino de maneras de proyectarlo.

En el caso de weia, a través de una especie de rock and roll de bajas fidelidades, de aires narcóticos y con un grano retrovintage que nos traslada incluso a ecos del C86. El videoclip, que está dirigido por la propia Mireia Bellido en una suerte de found footage en el que caben también imágenes de la icónica Scarface de Brian de Palma e imágenes de archivo rodadas en Las Vegas, lo podéis ver primero en Notodo.

Los próximos días, a ellos los podréis ver actuando en Torelló (el sábado 19 de mayo en el FET) y Barcelona (el domingo 20 en el Maremagnum Fest, junto a Doble Pletina y La Casa Azul), y como finalistas del concurso Fàbrica Embassa’t el próximo jueves 25.

weia