Puede que The Weeknd sea el último ídolo en ciernes de su generación. O puede que lo sea C. Tangana, aunque nosotros lo dudamos. Como mínimo, lo que sí es el músico americano es el último superhéroe de Marvel, y eso no es moco de pavo. Al menos lo es en el cómic que la gran editorial de cómics de todo el mundo pondrá en circulación el próximo año.

El cómic servirá como soporte gráfico para contar la historia de Starboy, esa suerte de álter ego envasado al vacío en el que ha encapsulado su última colección de hits, que hemos podido escuchar en primera persona en directo en la pasada edición del FIB Benicàssim (te lo contamos, de hecho). Ahora, cobra una nueva dimensión.

El cómic, del que aún se desconoce la fecha de salida concreta, se ha presentado hace unos días en la Comic-Con neoyorquina, y ya levanta expectación por ver cómo la última colaboración de Abel Tesfaye no es con algún rapero o icono pop de moda, sino con los lápices y los folios de Marvel.

Lo que está claro es que, como mínimo, The Weeknd posee uno de los grandes superpoderes que un artista como él necesita: el hacer enormes canciones.

The Weeknd and Marvel presents : STARBOY… comic book coming soon. I’ll be signing autographs in the Marvel Booth @ 2:30 #NYCC pic.twitter.com/gzblm3COOL — The Weeknd (@theweeknd) 7 de octubre de 2017

Súper Weeknd