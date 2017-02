Antes de los youtubers, los niños prodigo, los raperos reconvertidos y los fashionistas, una sola personalidad aunaba todas las caras de la fama y se reía de ella a partes iguales: Andy Warhol no solo pronosticó la edad frívola que acompañaría al espectáculo contemporáneo tras el boom de los medios de comunicación y consumo masivo en los años 60 y 70 en EEUU, si no que fue el mayor instigador de elevar esta práctica a la categoría de arte visual y conceptual.

Aunque su obra gráfica es mundialmente reconocida, su otro legado cultural hace tiempo que sobrepasó su muerte para acompañarnos hasta hoy día. Estas son las cinco tendencias que demuestran que el genio americano sigue bien vivo gracias a algunas de las modas que impuso en nuestro imaginario pop.

Mondo Galería inaugura esta semana una exposición dedicada al inventor del pop art (que llegó a recalar en Madrid en los años 80), a través de las lentes de los Hilton Brothers. Aprovechamos para bucear en el legado cultural del genio americano y repasar las cinco modas que le debemos a él, y no a los posmodernos.

El metaretrato

Si bien varios fotógrafos (véase Philippe Halsman y su Jumpology), ya ensayaban con estrellas de cine y del mundo del espectáculo de los años 50 y 60 algunas de las técnicas de retrato psicológico que luego desarrollaría Warhol a un nivel documental más amplio.

Casualmente, Halsman ya se fijó en el de Pensilvania como sujeto de experimentación en la serie de 1968 que surgió a partir de la visita del fotógrafo francés a la famosa Factoría de Warhol.

El corte pixie

Si Godard tiene a Jean Seberg, Warhol tiene a Edie Sedgwick. La modelo y actriz neoyorquina fue la musa más destacada del artista americano. El mutuo amor que se profesaban religiosamente ambos nos dejó momentos icónicos de la primera It Girl como protagonista de Poor Little Rich Girl, Beauty o Chelsea Girl, de cuya presencia se retiró después de la llama de Warhol se apagase por ella. En definitiva, una prueba más del exceso continuo del entorno neoyorkino de finales de los 60 hecho sencillez.

Nota: En la ficción de la gran pantalla, Sienna Miller se le acercó sorprendente bien recreando una historia tan sórdida como apetitosa visualmente.

Las socialités

Si su ayudante de producción y también director Paul Morrisey afirmaba que el rango de celebrities creadas por Warhol no era más que una invención de los medios de comunicación y que, en cierta medida, había terminado por invadir las temáticas de todas las películas que habían firmado juntos, el de Pittsburg siempre fue consciente de la importancia mediática de la que debían gozar sus objetos artísticos, bien como requisito o como consecuencia.

De personalidad reservada y poco hablador al principio, Warhol tenía la virtud de predecir el éxito en las personas que elegía para que le acompañasen como parte de su rutina social y apariciones nocturnas en templos de la música en la ciudad tan míticos como el Electric Circus o Studio 54, que todavía se recrean en ficciones de culto.

El documental como arte

Para mediados de los 60, Warhol ya había creado su propio género de documental pop mucho antes de que el mundo estuviera preparado para ello. Así pues, al intento por reflejar las modas que se veían entre la juventud más trendy y la sagrada unión entre música, moda, arte y consumo de estupefacientes le debemos documentos como Vinyl, nombre adoptado más recientemente por algún que otro tributo a la industria musical del momento en Nueva York.

Mientras que otros filmes como Flesh, Heat o Horse representan casi una introducción al videoclip moderno, Warhol no siempre abordó temas superfluos o modismos pre-punk; el de Pittsburg también fue artífice de obras maestras de ensayo queer como Lonesome Cowboys, una jugosa crítica al género western que fue censurada en 1969 y parada a la mitad de su estreno por la policía en Atlanta (Georgia), a la que le seguirían películas de temática tan abierta como Blow Job o The Closet.

El manager todopoderoso

A pesar de que Paul Morrisey afirmó después que había sido él quien en realidad descubrió a The Velvet Underground (y no Warhol), el propio Andy nunca afirmó estar solo cuando el encuentro con la banda se produjo en 1966. También fue idea de ambos presentar a Nico a los cuatro integrantes del grupo y pedirle que cantase in situ. A pesar de las discrepancias que se conocían entre Warhol y Lou Reed, el cantante le rindió al artista un tributo póstumo (Songs For Drella, 1989) junto a su compañero de banda John Cale.

Acuñando el concepto más completo de manager, Andy actuó como relaciones públicas y nexo entre todas las influencias artísticas que convergían en Nueva York en la época; The Rolling Stones, Aretha Franklin, Devo o David Bowie, entre muchos otros músicos. Con este último grabó la película Basquiat en 1996, donde curiosamente Bowie hacía el papel de Warhol: “La primera vez que nos vimos hubo un incómodo silencio, hasta que él hizo un comentario sobre los llamativos zapatos amarillos que llevaba ese día y empezó a hablarme con entusiasmo”, comentó Bowie hace cuatro años en una entrevista para la revista belga HUMO.

La influencia musical de Warhol en el arte el contemporáneo pasa además por títulos tan inspiradores como Vivian Girls o las proyecciones que la Velvet exhibía en directo en sus conciertos a de los 60, casi 20 años antes que The Jesus & Mary Chain o el resto de bandas de psicodelia veneradas hoy en día.

*La exposición homenaje a Andy Warhol y La Belleza llevará por nombre Andy Dandy y se puede visitar del 16 de febrero al 16 de marzo en Mondo Galería (Calle San Lucas 9, Madrid)*

Warhol sigue vivo