El Warhol más grande (y mecánico) hasta la fecha llega a Madrid

Su madre, por quien sentía fijación, le llamaba Adejko –bebé Andy-, y su apellido mutó desde Warhola a Warhol por un error de impresión en la publicación de sus primeros dibujos; un error que le fascinó y que le hizo adoptar su nombre arty para siempre: Andy Warhol. Este niño de orígenes eslovacos, hipocondríaco, tímido de nacimiento y paranoico tras un intento de asesinato, no necesita en realidad ninguna de estas presentaciones, aunque los detalles de su vida personal siempre llaman a la curiosidad. Porque no sólo creó obra propia, sino que apadrinó e impulsó a tantos otros que le fascinaron. Porque nunca se postuló abiertamente sobre su homosexualidad ni sobre su vouyerismo, pero tampoco los negó; aparcó la pintura y realizó películas como Blow job, My Hustler y Lonesome Cowboys, catalogadas en la cultura gay underground, y proyectadas en salas X.

Detestado por muchos, venerado por casi todos, ese ser de actitud sublime y aspecto andrógino, se convirtió en un icono del arte pop como los que él mismo representaba, símbolos de América como Elvis Presley o la sopa de tomate Campbell. Esa era su apuesta, mecánica y desmitificadora, rompedora con la sensibilidad del arte y adoradora de la cultura popular. Hoy llega a Madrid tras su paso por CaixaForum de Barcelona, en la que supone su retrospectiva más importante de todos los tiempos en España. Andy Warhol. El arte mecánico, del 1 de febrero al 6 de mayo.

“En la exposición podemos asistir a todo el proceso creativo y vital del artista, cineasta, diseñador gráfico, productor, mecenas… hasta su muerte en 1987. Un gran dibujante, un gran empresario y un gran artista lúcido que supo sacarle brillo a todo lo que tocaba”

Uno puede saber un poquito de Andy Warhol, a través de sus series de cuadros repetitivos, convertidos en iconos inmortales, como el del rostro de Marilyn, y quedarse tan ancho. Pero las circunstancias que rodean al artista más icónico de Nueva York son mucho más interesantes que eso. Por esta razón, merece la pena darse un garbeo por CaixaForum de Madrid y contemplar las 350 piezas que se han reunido junto con la ayuda del MoMA de Nueva York, del Andy Warhol Museum de Pittsburgh, del Centro Georges Pompidou de París y de la Tate Modern de Londres. Porque ahí están representadas todas las etapas de su carrera, desde sus primeros dibujos y portadas para la Blue Note hasta retratos de él mismo, ya consagrado, por otros tantos iconos de la época, como Dennis Hopper o Robert Mapplethorpe.

Y merece la pena observarlo con cuidado para beber verdaderamente ese ‘arte mecánico’ que Warhol, con su cinismo, su ironía y su nihilismo, quiso despojar de toda espiritualidad al arte. Porque, como decíamos, el verdadero interés del personaje reside en las circunstancias que le rodean, en la creación de The Silver Factory y lo que ahí dentro ocurría, como centro de creación y discoteca permanente. Porque sin él no habríamos descubierto a bandas legendarias, que supusieron un antes y un después en la escena de su momento, como The Velvet Underground. Lou Reed es Lou Reed él solito, pero si Warhol no hubiese financiado la grabación de su primer disco, tal vez no habrían pasado del Chelsea Hotel.

Otro ejemplo es Basquiat, muestra perfecta de que Andy Warhol estuvo siempre en el lugar y el momento adecuado, y que poseía un gran ojo para descubrir talento. Desde entonces, y todos los días, podemos agradecer que aquel descubrimiento suyo, aquel artista precoz, callejero, contestatario y genial tuviese la oportunidad de exponer. Y esto lo podemos apreciar en CaixaForum: la exposición del centro de arte incluye también una de las instalaciones que recrean los shows de música y proyecciones que Warhol creaba con la Velvet y con Nico, y que suponía una primicia de la extravagancia, una explosión conceptual. Exploding Plastic Inevitable.

Y así, en Warhol. El arte mecánico, podemos asistir a todo el proceso creativo y vital del artista, cineasta, diseñador gráfico, productor, mecenas… hasta su muerte en 1987. Un gran dibujante, un gran empresario y un gran artista lúcido que supo sacarle brillo a todo lo que tocaba.

Warhol. El arte mecánico