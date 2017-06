Hay aires a esa colisión tan ochentera entre la música disco y el rock americano corte Bruce Springsteen o Chris Isaak, pero también mantiene ese aire a falso crooner de habitación como Kurt Vile, Real Estate, Ducktails o Destroyer.

Os hablamos de lo nuevo de The War On Drugs, una canción de casi seis minutos que se suma a aquel adelanto de más de diez minutos que descubrimos semanas atrás, cuando el proyecto capitaneado por Adam Granduciel estrenaba Thinking of a Place, publicando un 12’’ con motivo del Record Store Day.

Ahora, esta Holding On es un nuevo puntal de lo que será A Deeper Understanding, el esperado sucesor del exitoso Lost in the Dream, publicado hace ya tres años y que consiguió redimensionar el alcance de un proyecto que hasta entonces se movía en derroteros underground.

El nuevo disco, que se publicará el mes de agosto, tendrá diez canciones, así que habrá que esperar para ir descubriendo las ocho aun inéditas. De momento, baila:

Nuevas drogas