No lo vamos a negar, hubo un momento de crisis cuando el SOS 4.8 puso en circulación un comunicado afirmando que este 2017 no iban a poder celebrar una nueva edición dadas las complicaciones infraestructurales y, sobre todo, la falta de ayudas desde las instituciones de la Región de Murcia para sacar adelante la simbólica décima edición, que estaba prevista para el 28, 29 y 30 de abril. Un festival que en sus nueve ediciones dejó una nómina de artistas de la talla de Pulp, Morrisey, PJ Harvey, The XX, Pet Shop Boys o Damon Albarn, entre algunas de las decenas de iconos pop que se menaron por allí. Pero con lo que no contábamos es con que una nueva sigla de tres letras ocuparía ese espacio en tiempo récord: el nacimiento del WAM.

We Are Murcia, en realidad. Ese es el significado de un festival que, en esta ocasión, no nace pidiendo auxilio, sino reivindicando la idiosincrasia regional con un nombre que suena tan internacional como cañí. Sin embargo, la política de programación es bastante similar a la del SOS: nombres que se debaten entre el indie y la electrónica, que combinan bandas emergentes estatales (y regionales) con nombres consagrados de nuestro circuito y el panorama internacional y que se dejarán ver durante prácticamente una semana, entre el martes 2 y el domingo 7 de mayo, en el Recinto La Fica, el que fuera el emplazamiento del (de momento) extinto SOS 4.8.

En esta primera edición el WAM cambia para que nada cambie. Entre los principales atractivos de su cartel aparecen figuras de la electrónica e indietrónica internacional como Orbital, Trentemøller, Shura o The Magician; explosivos proyectos de indie-rock foráneo como The Sounds, Future Islands, Editors, White Lies o Fat White Family; algunos de los nombres más buscadois de nuestro territorio indie mainstream como Lori Meyers, Fangoria, Sidonie, Niños Mutantes, L.A., La Habitación Roja, Anni B. Sweet, Hidrogenesse, Ojete Calor o Belako; ilustres murcianos como Second, Perro, Varry Brava o Crudo Pimento; solistas icónicos del territorio underground como Pablo Und Destruktion, Joe Crepúsculo, Ana Curra, Sr. Chinarro, Josele Santiago, La Bien Querida o Lidia Damunt; o talentos que cotizan al alza como Perlita, Alien Tango, Lígula o Las Chillers, entre otros.

El WAM da a Murcia lo que es de Murcia: un festival de pedigrí internacional y uno de los primeros grandes encuentros y eventos con la música alternativa en nuestro país.

WAM 2017