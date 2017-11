¿Qué pasa cuando te apasiona el cine de acción, vives en el corazón de África y no tienes más que unas pocas decenas de dólares en el bolsillo? Pues que a golpe de ilusión, gamberreo, chromas y muchísimo sentido del humor puedes fundar una pequeña productora desde la que compartir las locuras que se te pasan por la cabeza con el mundo. Wakaliwood es el nombre con el que se empieza a apodar la producción cinematográfica que se está desarrollando en los suburbios de Kampala, la capital de Uganda: cutre, gamberra, desternillante y sobre todo, entretenida.

Esta semana los madrileños tendremos la oportunidad de probar la experiencia Wakaliwood de primera mano. Será gracias a CutreCon, el Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid, que organiza The Wakaliwood Experience Vol.2 con el pase de Bad Black (Isaac Nabwana, 2016) este jueves 2 de noviembre a las 22:00 en el Cine de la Prensa. El pase contará con la presencia de Alan Hofmanis, coguionista y protagonista de la cinta, que es una de las más esperadas y ambiciosas de la factoría Wakaliwood; así como merchandising, trailers y escenas de otras películas de la factoría ugandesa. ¿Quién se atreve?

Sin presupuesto ni dobles, pero con ganas

Las películas de Wakaliwood se caracterizan por un presupuesto que ronda los 150 dólares (Bad Black se puede considerar una superproducción al haber costado unos 200), un retrato gráfico de la violencia, peleas trepidantes (a veces más realistas y mejor coreografiadas que las de varias cintas de Hollywood) y efectos especiales básicos desarrollados mediante programas gratuitos instalados en ordenadores construidos por el propio Isaac Nabwana con piezas recicladas. Cabe destacar que en 2012 el 27,8% de los ugandeses vivían con menos de 1,25 dólares al día.

Con este tipo de medios la productora Ramon Films ha conseguido sacar adelante unas 40 películas en la última década algunas de las cuales, como Who Killed Captain Alex? (Isaac Nabwana, 2010) se han convertido en auténticos fenómenos de culto, hasta el punto de inspirar la realización del documental Welcome to Wakaliwood! para documentar el fenómeno.

En la actualidad Ramon Films se financia mediante crowfunding a través de páginas como Kickstarter. Los beneficios de la proyección de esta semana en Madrid contribuirán a sostener a la pequeña productora, que capitaliza los sueños y las ganas de diversión de los habitantes de Kampala, que sueñan con aparecer en estas películas. Las entradas, de 6€, ya están a la venta.

¿Qué es Wakaliwood?