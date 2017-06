Llega a Barcelona la primer habitación de hotel con estudio de grabación

No existe mayor fuente de inspiración que la cama propia. En todos los sentidos: esto va con primeras y con segundas. Pero, ¿quién no se ha despertado (o no se ha podido dormir) dándole vueltas a alguna idea, proyecto, frase o canción cuando estaba calentando la almohada en mitad de la madrugada? ¿Cuántas conversaciones nocturnas han derivado en algunos de los grandes inventos y obras de arte de la humanidad? A buen seguro, muchos de ellos.

De ahí que no solo no sea raro, sino que es una gran oportunidad un proyecto como el de la W Sound Suite, un estudio de música privado que es, a su vez, una habitación del céntrico hotel barcelonés W Barcelona. Allí podrás dormir, sí, pero también comer, grabar y repetir hasta que te canses lo suficiente para tumbarte allí mismo a dormir.

No es la primera vez que la cadena hotelera pone en circulación este tipo de “habitaciones”: anteriormente lo hicieron en sus sedes de Bali, Seattle y Hollywood. La de Barcelona es la primera suite con estas condiciones no solo de España, sino de Europa, “a la altura de la reputación de la ciudad como una de las capitales musicales más innovadoras”, como dicen desde la propia cadena.

Quizá es una buena oportunidad para esos artistas que están en pleno proceso creativo de cara a un próximo disco y no se animan a viajar hasta Barcelona a tocar en festivales como el Sónar o el Primavera Sound. Para conocer más sobre esta propuesta (e incluso reservar tu hueco) entra en este enlace.

