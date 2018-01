Ha quitado su nombre del encabezado del proyecto, pero The Voidz sigue siendo atractivo básicamente por la presencia de Julian Casablancas.

El vocalista, que lleva desde 2009 poniendo en común repertorios alternativos a The Strokes (el pistoletazo de salida lo dio con Phrazes for the Young, firmado con su propio nombre y con el que se presentó en el FIB, en su día), parece haber asentado sus inquietudes en paralelo junto a Jeramy Gritter (que ya había pasado por Whitestarr), Alex Carapetis (actual batería de Wolfmother, también), Jeff Kite (que lleva acompañando a Casablancas desde su disco en solitario, peo también capitaneó Beat Club), el guitarrista Amir Yaghmai y el bajista Jake Bercovici.

Y es que lo que hace cuatro años fue el debut de este proyecto con Tyranny, ahora encontrará relevo el próximo 30 de marzo con la publicación de Virtue, un ejercicio que continuará explorando las fronteras y puntos comunes entre esa marca tan reconocible de Casablancas (ese indie-rock desganado) pero con ecos que van desde la new wave a la psicodelia moderna, el pop sintético y hasta ciertos visos de apertura al rock experimental.

Para ir abriendo boca, esta semana se han puesto las pilas, y nos dejan escuchar las dos primeras canciones de un álbum que contendrá 15 cortes.

Nueva Casa-blanca