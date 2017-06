Dos años llevaba sin publicar nada. No es tanto tiempo, pero echábamos de menos a Annie Clark tras un torrente de álbumes y colaboraciones que, de alguna manera, proyectaban una nueva manera de fundir rock electrónico, performance pop y guiños cuasi sinfónicos. Lo último que supimos de St. Vincent hasta ahora fue con Teenage Talk, un single que apareció unos meses después de la publicación del que, de momento, es su último y homónimo ejercicio discográfico en formato largo que tratamos a fondo aquí.

En este tiempo, apenas se ha sabido de ella por su participación en el Festival of Disruption que montó David Lynch; la versión que realizó del clásico Emotional Rescue de los Rolling Stones para la película A Bigger Splash; su primera intervención como directora de cine, para el cortometraje The Birthday Party; o su aparición junto a John Legend y Zach Galifianakis en un vídeo promoviendo el álbum benéfico 7-inches for Planned Parenthood.

Ahora, regresa mirando a La Gran Manzana: este single, del que aún no ha trascendido si se trata de un single unitario como Teenage Talk o el primer adelanto de un registro más largo, nos presenta una New York en un tono aún más calmado e íntimo que el de sus últimos registros.

Vuelve Vicenta