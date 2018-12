Hay quienes sospechábamos de eso, pero siempre que la ciencia apoya una teoría cobra más cuerpo. Lo normal era pensar que, tras décadas cantando casi como autómatas con los ojos inyectados en sangre las mismas melodías mrwonderfuleras de la época navideña, cualquiera se vuelva tarumba tras varias semanas de insistencia, haciendo del villancico el género rey durante el mes de diciembre y primeros días de enero. Pues sí: escuchar villancicos es perjudicial para tu salud mental.

Siento mucho si eres fan de los álbumes de villancicos de Gwen Stefani, Michael Bublé, John Travolta y Olivia Newton John o The Ramones: cantar villancicos es mal. Así lo explica la psicóloga clínica Linda Blair (no, no es el personaje de la niña de El Exorcista, aunque compartan nombre), que asegura que escuchar villancicos continuamente eleva nuestros niveles de estrés:

“El personal de las tiendas está obligado a escuchar música navideña, y para evitar que se vuelvan locos, su cerebro está haciendo un doble esfuerzo: el de trabajar, más el de evitar seguir escuchando esa música repetitiva que suena constantemente”

Esta “fatiga mental” que se produce en nuestros cerebros duplica nuestro estrés. Los científicos proponen que se prepare un hilo musical más variado, con canciones de diferentes géneros, aunque también estén presentes las imprescindibles piezas navideñas tan de estas fechas. Si llegas al 7 de enero con ganas de seguir viviendo es que lo has conseguido. Si no, échale la culpa a Rudolph.

Locura navideña