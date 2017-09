No tenía mucho sentido que Malasaña estuviera desde hace años en el foco mundial como el barrio tendencioso, como la centralita de artistas, como el semillero del nuevo sonido madrileño; y sin embargo no tuviera una marca de fondo, algo que radie y emita el sonido y las tendencias artísticas que representan al barrio cool por antonomasia de la capital.

Hasta que llegó el Villamanuela, cinco años atrás, una cita que continúa peleando contra viento y marea, buscando apoyos de instituciones, marcas, espacios y la propia gente del barrio (como nos contó hace unos meses Edu Giradiscos, promotor del festival) por seguir desarrollando una marca que en este último lustro se ha pegado absolutamente al ADN cultural del barrio madrileño.

Una cita en la que las figuras de culto de la innovación musical y los nuevos talentos que cotizan al alza en el territorio de la experimentación avant-garde se volverán a fundir en un abrazo durante dos días, el viernes 6 y el sábado 7 de octubre, con una programación mucho más escalonada, centrando a los principales nombres en el Teatro Barceló y continuando la noche hasta la madrugada en el Templo Club, la Siroco y el Café La Palma.

Liderando el cartel nos encontraremos a This is Not This Heat, o la puesta en escena de dos de los miembros originales de This Heat, banda de culto post-punk y practicantes de una colisión entre música industrial y aires dub; el ritual art punk de David Thomas, que sigue estirando el sello de Pere Ubu, la banda que cambió la estética del punk más ritual.

Junto a estos, el regreso de Simon Crab, otrora capitán de aquel barco suburbano en el circuito post-industrial de los ’80 que fueron Bourbonese Qualk; o el synth-punk psicodélico y minimalista de Peter Kember, que actuará bajo su alias de Spectrum, aunque combina la estética de su proyecto Sonic Boom con parte del repertorio de Spacemen 3, otro de sus proyectos icónicos.

Sin embargo, lo mejor del festival: una aparente letra pequeña que se hace enorme con las escuchas, una amalgama de descubrimientos que, en unos años, te permitirán decir eso de “yo los vi primero”.

Entre ellos, podremos disfrutar del hardcore-trap árabe de Nadia Tehran; el rap-jazz de la británica IAMDDB, tan cerca del neosoul como del trap; la brutalidad urbana del colectivo God Colony; la electrónica psicotrópica y mecánica de Black Dice (unos Animal Collective más computarizados); el “sonambulismo pop” (como la definió el periodista Abraham Rivera) de Inga Copeland; los experimentos after-jazz de los norteamericanos Horse Lord; o la anticanción andrógina del canadiense Blake Hargreaves.

Asimismo, un buen puñado de directos nacionales de diferentes perfiles: desde la cacharrada punk de unos Grabba Grabba Tape que regresan a los escenarios; hasta la folkadelia orientalista de Mohama Saz (de quienes estrenamos su último videoclip hace unos días); el vaporwave de Dame Squad; la performance con theremín de un Javier Díez-Ena de cuyo Theremonial os hablamos hace meses.

Además, este año se volverá a organizar una exposición, en este caso Charivaria en CentroCentro, sobre cómo las personas se posicionan en el espacio público con el sonido; se celebrará un concierto especial y gratuito en MINI Hub con nombres en órbitas alternativas de la música electrónica, como Nocturnal Emissions, Alex Silva y Metametal; y la segunda edición del Encuentro Profesional de la PAM (los Periodistas Asociados de Música: no son todos los -periodistas musicales- que hay, pero son todos los que están), con encuentros que tratarán cuestiones como la relación entre redes sociales y periodismo musical, el estado actual de la fotografía musical e igualdad (o, más bien, desigualdad) de género en la programación de festivales. Esto será un par de días antes del arranque del festival, el martes 4 de octubre, y si quieres ir puedes solicitar tu invitación aquí.

