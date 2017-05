A veces parece que nos permitimos definir a las personas a través las cosas que (creemos que) no pueden hacer. He asistido a centenares de conciertos en los últimos años y no recuerdo haber presenciado ninguno en el que sobre el escenario hubiera alguna persona con algún tipo discapacidad. Y, aunque me cruzo con estas personas a diario en el metro, la calle o, incluso, mi propia familia, nunca me había percatado de su aplastante ausencia en los escenarios. Supongo que una parte de mí, sencillamente, ha asumido que música es una de las cosas que las personas minusválidas no pueden hacer.

Pero, afortunadamente, hay quienes eligen coger los prejuicios ajenos y construirse una coraza con ellos: nos lo demuestran, sin ir más lejos, los centenares de atletas que consiguen lo imposible cada cuatro años en los Juegos Paralímpicos. Viktoria Modesta es cantante, compositora, DJ y modelo y utiliza una pierna ortopédica para caminar. No emplea ni un minuto en ocultarlo. El suyo es un nuevo rostro que la industria del pop que lleva necesitando mucho más tiempo del que jamás sabrá reconocer.

Viktorija Moskavola nació en Lituania en 1987, aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Reino Unido. Empezó a trabajar como modelo en su adolescencia, pero a los 20 años sufrió la amputación de parte de su pierna izquierda a consecuencia de un problema de salud acarreado desde la infancia. Este hecho, lejos de poner fin a su carrera como modelo, le dio un nuevo impulso que le llevó, además, combinarla con la música.

La moda, el pop, las mesas de mezclas y la defensa de una concepción no convencional de la belleza se dan de la mano en un proyecto que ya le ha permitido publicar dos EPs, actuar en la gala de clausura de los Juegos Paralímpicos de 2012, protagonizar la rompedora campaña de Channel 4 Forget what you know about disability (“Olvida lo que sabes sobre discapacidad”) y colaborar con el British Council en la celebración del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare con un cortometraje inspirado en El Sueño de Una Noche de Verano.

Según sus propias palabras, “Ser diferente y no encajar en los estereotipos de la gente aporta mucho valor y puntos fuertes en la vida creativa”: Modesta ha tomado lo que la diferencia del resto y ha hecho pivotar su trabajo en torno a ello, creando una imagen única y verdaderamente fascinante. Imagen que controla hasta el último detalle y que enriquece con pinceladas que van desde el fetish hasta el ciberpunk.

Con un bagaje musical ecléctico, que por momentos recuerda a los Yeah Yeah Yeahs de It’s Blitz! (2009) o al pop electrónico nórdico de gente como Tove Stryke o MØ; Viktoria Modesta afirma que el primer disco que poseyó fue de The Prodigy. En su música, igual que en su concepción de la moda, trata de mezclar todo lo que le ha gustado alguna vez. Y debe tener buen gusto, porque cuando yo intento mezclar “todo lo que me gusta”, el resultado rara vez es armónico.

Se presenta como artista pop biónica, y sus composiciones se ajustan bien a dicha descripción. El Counterflow que da título a su último EP recuerda por momentos a los últimos trabajos de Sia. Prototype, Jane Bond, Awrite y Only You son temas de indudable sensibilidad pop, pero con un regusto más oscuro y épico que las composiciones que interpretan las grandes divas del pop de nuestros días, en muchos de cuyos casos la herencia funk y el trip-hop son predominantes.

La temática también es ligeramente diferente a la de las cantantes pop de su generación: en lugar de los épicos mensajes de superación que encontramos en los temas de Sia, las canciones de Viktoria Modesta parecen abrazar y ensalzar su diferencia e, incluso, convertirla en ficción sobre biónica transhumanismo.

Su aspecto, su forma de vestir y su música son manifiestamente diferentes. Basta con escuchar sus composiciones o revisar alguno de sus trabajos como modelo para comprobar que Viktoria Modesta no es como las Rihannas, Beyoncés o Ellie Gouldings que llenan estadios estos días. Una artista que, además de diferente y necesaria, desataca musicalmente. En Madrid tendremos la suerte de verla en este domingo en el Teatro Valle-Inclán por iniciativa del British Council.

Viktoria Modesta