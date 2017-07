Mientras el sábado hacía cola en la barra del escenario principal, delante tenía a un individuo que escribía lo siguiente por WhatsApp: “Estoy en el Vida, tío. Después The Magician y Zulu Zulu lo van a petar. Deberías verme, voy con unas pintas que no me reconocerías. Por cierto, esta mañana mi jefe me ha presentado a C. Tangana”. Las pintas a las que se refería eran unos calcetines -de la largada de unas medias de fútbol- con el plátano que Andy Warhol diseñó para la portada del disco The Velvet Underground and Nico estampado, pantalones cortos verdes, gafas de sol y la típica camisa ancha con diseño psicodélico comprada en Urban Outfiters.

El Vida es un festival de treintañeros hipsters -quienes se pueden permitir el coste de este tipo de ocio, como contamos hace unos días-. Por eso es habitual ver colgando de los hombros muchas bolsas del Primavera Sound. Una de las portadoras, por ejemplo, lleva una camiseta en la que se autoinculpa de “asesinar” a Laura Palmer. De todas maneras, estamos ante un festival más cercano -podrían albergar 25.000 espectadores diarios pero tan solo admiten 10.000 “para tratar al público como personas y no como unidades”– que el Primavera, con unos precios más razonables y menos solapamiento de conciertos. Más que la cantidad, sus promotores (Sitback Producciones) buscan la calidad.

Durante los tres primeros años de existencia -en los que obtuvieron el premio a festival revelación español (2014) y mejor festival español (2015 y 2016)-, la jornada del jueves fue una simple previa de lo que vendría los dos días posteriores. En esta cuarta edición, en cambio, ya ha sido una jornada más del festival. De hecho, el mejor concierto fue uno que tuvo lugar ese día: Phoenix presentó su nuevo disco, Ti Amo -título digno de Federico Moccia-, del que te hablamos aquí hace unas semanas, ante un público entregado que tarareaba nuevas canciones como la que da título al disco o Tuttifrutti. Aunque los momentos más álgidos llegaron con clásicos del grupo como Lisztomania, If I Ever Feel Better o J-Boy. El jueves también fue el día de Joan Miquel Oliver, Las Bistecs, Les Sueques, Guadalupe Plata, Alien Tango -quien no los conozca que escuche ahora mismo Sexy Time o Honey– y Parcels.

A la hora de confeccionar el cartel del festival debe haber algún Monchi de la música moviéndose entre despachos. Es la única forma de explicar que en esta edición haya habido tantos grupos -como los dos últimos mencionados en el párrafo anterior, dos de los mejores conciertos de este Vida– de calidad con solo un trabajo publicado. Por fin un festival de nuestra península tiene como uno de sus objetivos principales que el público regrese a casa con el placer de haber descubierto nuevos grupos con futuro y, sobre todo, presente.

El segundo mejor concierto del festival fue toda una revelación. Tuvo lugar en la jornada del viernes, con bastante más afluencia que la del jueves, y no fue ni el concierto de Devendra Banhart -quien empezó flojo y acabó notable-, ni el de The Flaming Lips -conciertazo-, sino el de La Casa Azul: el grupo capitaneado por Guille Milkyway ofreció un enorme espectáculo de ‘pop espacial’ que hizo saltar como locos hasta a los que no conocían otra canción que no fuese La revolución sexual. El éxtasis fue de tal envergadura que Milkyway, con un nudo en la garganta, reconoció que había sido el mejor concierto de la historia de La Casa Azul.

Si los escenarios principales -el de Estrella Damm y La Masia– no te alejan de forma desproporcionada de los artistas, los secundarios te hacen sentir una experiencia semejante a la de encontrarte en una sala de conciertos de cualquier ciudad española. La Cova Movistar se podría comparar con Sidecar -allí tocaron Las Odio o Los Punsetes– y La Cabana Jaggermëister con Ochoymedio Club –Shame, Fumaça Preta o Favx-. En el Vida Festival se respeta a la música y al público. Y el Vida Festival no te agobia. No hay colas para entrar al recinto y hay muy pocas para hacerte con tickets para la bebida -3,5 € la cerveza- o para ir al lavabo.

La última jornada y la más cargada de conciertos -26- vio cómo a última hora de la tarde unas nubes amenazaban con lluvia. En ese momento ya había tocado Enric Montefusco ante bastante público a pesar del horario, confirmando que su aventura en solitario después de la separación de Standstill tiene mucho recorrido. Y si volvemos a hablar de los descubrimientos del Monchi del Vida tenemos que mencionar a Warhaus. Los belgas, capitaneados por Maarten Devoldere, componente de los Balthazar, descargaron su impresionante sonoridad oscura con toques de jazz durante una carta de presentación que, observando las caras del público, aportó unos cuantos nuevos adeptos al grupo. Love’s Stranger, Memory o The Good Lie son perlas de grupo excelente.

El plato estrella del menú llegó cuando ya era de noche, la gente llevaba sudadera y no era tan fácil dilucidar si estaba a punto de llover: los Fleet Foxes tocaron en un escenario principal abarrotado que más que hits -lo que suele anhelar el público de los festivales a esa hora etílica- esperaba un buen concierto. Igual que The Flaming Lips y Devendra Banhart la jornada anterior, fueron de menos a más.

Al terminar Fleet Foxes en las pantallas laterales se anunció que a partir de este miércoles estarán a la venta las entradas para el Vida Festival 2018. Ya hay un artista confirmado: Nick Mulvey. La historia continúa.

