‘La vida de Brian’ tendrá su proyección de culto en un cine de la Gran Vía

Hace unos días fue La Naranja Mecánica la película de culta a la que el ciclo Gran vía es cine rindió culto y pleitesía. Pero no sería la única: ya hay nuevo movimiento para programar en el Cine de la Prensa by Súper 8 de cara al inminente mes de junio: será una de las sátiras políticas, religiosas e históricas más icónicas y ácidas de la historia del cine, y posiblemente la película más recordada por todos parida de la mente de los Monty Python.

Así es: La vida de Brian se podrá ver en el céntrico cine de la Gran Vía tan solo dentro de unos días, el próximo jueves 15 de junio a las 22h., de la mano de la productora Sunset Cinema, encargados de la programación del ciclo de cine de la Gran Vía. Razón de sobra para poder irte cantando y silbando aquella melodía que rezaba el “always look on the bright side of life”.

Las entradas ya se pueden comprar a un precio anticipado de 7 € en este enlace; y podéis seguir el minuto y resultado de la cita en este evento de Facebook que han abierto para la ocasión.

Gran Python