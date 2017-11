Ser o no ser el grupo en español más importante del mundo: esa es la cuestión

“Si quieres que algo se muera déjalo quiero”, canta Jorge Drexler en su último disco. Eso llevan sabiéndolo Vetusta Morla desde hace años; pero sobre todo desde hace un par, cuando tomaron la decisión de que su siguiente paso tenía que ser (o intentar ser) de gigante… o directamente no ser.

Da la sensación de que fueron asimilando y asumiendo la magnitud de su fenómeno paso a paso. Incluso en La Deriva, el que hasta hoy era su tercer y último álbum de estudio, fue presentado en La Riviera… ¡nueve veces! Lo siguiente sería reventar tres veces en un año el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, una de ellas con grabación de directo (y película) incluida.

“Su órgano decisor de siguientes ha sido hasta ahora más bien conservador. Hasta ahora, que buscan ser los mismos pero distintos: quieren ser la banda de rock más importante de habla hispana en todo el mundo”

Cada uno de los pasos que fueron dando desde que insuflaran el veneno de Un día en el mundo hace nueve años ha sido para que se los considere la banda más importante de España, la más masiva, la que incluso compartiendo cartel de festivales españoles con superventas mundiales acaba aglutinando más público, la que más proyección ha conseguido en América Latina, la única que le puede llegar a toser a Bunbury como referente del rock español fuera de nuestras fronteras, la que podría estar tocando en estadios.

Sin embargo, su órgano decisor de siguientes pasos ha sido hasta ahora más bien conservador, yendo muy sobre seguro, disfrutando del proceso (¡el procés!) de cada fase incluso cuando llevaban tiempo para dar el siguiente gran paso. Hasta ahora, que buscan ser los mismos pero distintos: quieren ser la banda de rock más importante de habla hispana en todo el mundo; ese grupo que pueda colarse en negrita y con tamaño de letra en grande en los carteles de festivales como Coachella, Lollapalooza o Glastonbury.

El objetivo parece ser ocupar ese espacio vacante que hay de presencia de una banda hispana que no sea un dinosaurio en el circuito del rock mundial del mismo modo que Despacito y el reggaetón lo están haciendo en la radiofórmula.

OBJETIVO: SER LA BANDA DE ROCK EN ESPAÑOL MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

“Ha sido mágico haber llegado aquí sin un solo talismán: perdido el tenedor me queda el mordisco”, se atreven a cantar en Deséame suerte, casi el ensayo para una despedida: hasta ahora conocíamos a Vetusta Morla como una cosa; quizá ahora tengamos que conocerlos por otra.

Mismo sitio, distinto lugar es una absoluta declaración de intenciones, en su forma y fondo: se trata de su primera referencia durmiendo en techo multinacional (su sonado contrato con Sony Music tras una larga militancia bajo su propio sello, Pequeño Salto Mortal: ¿“las riendas de un nuevo corcel”, como cantan?) pero también de un álbum con una arquitectura de trabajo que rompe con el perfeccionismo de sus producciones anteriores.

“El objetivo parece ser ocupar ese espacio vacante en el circuito del rock mundial que hay de presencia de una banda hispana [que no sea un dinosaurio], del mismo modo que ‘Despacito’ y el reggaetón lo están haciendo en la radiofórmula”

Poniendo en marcha un despliegue sin precedentes (tiraron de tres estudios, y ninguno es su local de Tres Cantos: los Hansa Studios de Berlín, los Tarbox Road Studios de Cassadga y el Sterling Sound neoyorquino), la base fue grabada por Campi Campón (aliado experto en encontrar el grano alternativo a cantores populares latinoamericanos como Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Martín Buscaglia o Álex Ferreira), la masterización se la encargaron a Greg Calbi (por sus manos pasaron el Feeling the Space de la Plastic Ono Band o el Berlin de Lou Reed al Born to Run de Bruce Springsteen, el Blood On the Tracks de Bob Dylan o el Marquee Moon de Television, entre muchísimos otros) y la mezcla de las canciones… ese es otro tema.

Y es que los tricantinos llegaron con las canciones grabadas (en Berlín por Campi Campón) en la punta más al norte de los Estados Unidos para que Dave Fridmann haga un ejercicio de deconstrucción de las canciones: los discos más inolvidables de Tame Impala, Flaming Lips, MGMT, Mercury Rev o Spoon llevan su marca. Las canciones, perfectamente estructuradas por Vetusta Morla, pasaron por el filtro de un tipo que pilla el rompecabezas hecho y lo desarma; y busca nuevas formas para crear una imagen tanto o más atractiva.

ENSAYO PARA UNA DESPEDIDA (DE LO CONOCIDO)

Se intuye un tira y afloja entre la mezcla Fridmann y el trabajo aprehendido (las marcas de agua) y la producción realizada entre Vetusta Morla y Campi Campón, una búsqueda de quorum. Hay momentos en los que las marcas de agua son absolutamente manoseadas (para bien) y los miembros despeinados, desarmados, desmontados y vueltos a montar. La ropa con la que llegaron a Cassadga por momentos parece quemada y rasgada; pero en muchos otros momentos la radicalización que se podía esperar de la producción (y que se nota en algunas canciones) resuena más conservadora, como decorando esos ropajes conocidos.

“Es en el desconcierto, en lo bueno por conocer, en el fuera de juego, donde comienzan a abrir una nueva etapa. Si la mitad del disco sirve para despedirse de ellos mismos; en la otra nos encontramos a esa banda que demuestra no sólo riesgo, sino también capacidad para asumir el gran reto de ser la banda en español más importante del mundo”

Eso es lo que pasa en canciones perfectamente funcionales, en las que a pesar de no sorprender demasiado en lo musical sí lo consiguen en esos mensajes encriptados que suenan casi a ensayos para una despedida, a tomas de tierra con los Vetusta Morla de hasta ahora: así pasa en Deséame suerte (el segundo adelanto, casi como una reversión de Copenhague plagada de mensajes premonitorios: “busco las tiendas de un nuevo corcel”); o en piezas in crescendo que juegan con la épica y trabajan en una línea similar a U2 o, si se quiere un referente contemporáneo, a The Temper Trap o los últimos Coldplay: en Punto sin retorno (con más mensajes premonitorios de esa despedida de lo conocido: “seguiremos el sedal sin fuel para regresar: cruzaré este nuevo umbral”), La vieja escuela (con ramalazos del sonido de los últimos Amaral tiran líneas como “cantan los que ya no están: no han dejado de girar”: ¿serán ellos?) o la epilogar Mismo sitio, distinto lugar (“hay un himno para cada final y una frase es para ti: es tu turno, sé que puedes hacerlo”, se cantan a sí mismos).

MÚSICA DEL DESCONCIERTO

Sin embargo, es en el desconcierto, en lo bueno por conocer, en el fuera de juego, donde Vetusta Morla comienzan a abrir una nueva etapa. Si la mitad del disco sirve para despedirse de ellos mismos, entre el permiso y la toma de decisión explícita; es en la otra mitad en la que nos encontramos a esa banda que, más allá del análisis subjetivo sobre si era mejor quedarse quietos que moverse en nuevas direcciones, demuestran no sólo riesgo, sino también capacidad para asumir el gran reto de ser la banda en español más importante del mundo.

El proyecto encuentra su equilibrio perfecto, con tanto de ese grano deconstructor de un Fridmann que cambia la arquitectura de la estructura de las canciones, como a su vez se mantienen las marcas de agua de unos Vetusta Morla que consiguieron crear legión no sólo de seguidores, sino de imitadores: ese punto medio perfecto se percibe en El discurso del rey (desde ya, la mejor canción del disco y una de las mejores de la banda en toda su discografía); en esa balada de neoclasicismo indietrónico que es Consejo de sabios; o esa suerte de crescendo emocional que imponen en una Guerra civil plagada de metáforas sobre sí mismos y lo que espera el oyente: “podrás hacer de mí tu campo de batalla: un adversario en el espejo a quien culpar de cada derrota”.

Unos cuantos pasos más dan en el resto del cancionero, quizá menos equilibrado que estas tres canciones mencionadas, pero en donde abren melones que hasta ahora no solo no habían probado, sino que no sabíamos que existían. Se desconciertan a sí mismos en las canciones más arriesgadas, esas que pueden generar el rechazo de su legión pero que también obligará al oyente a volver y volver, a ir afinando el oído, a acostumbrarse a que estos Vetusta Morla se mueven ahora en múltiples direcciones.

“Este año será crucial para ver si este órdago a grande al que han apostado abre la vía definitiva de la universalización de unos Vetusta Morla dispuestos a convertirse en el resto del mundo en algo que en España ya son: una de esas bandas que escribe la historia del rock dándole la vuelta al cuaderno”

La en un primer momento tan cuestionada Te lo digo a ti con la que presentaron el disco juega al punk indietrónico, abre un nuevo registro (repleto de filtros) en la voz de Pucho, tira de una base circular casi del rock and roll más salvaje, suena a caja de ritmos y a arquitectura nerviosa. Desconcierta una 23 de junio que juega con las cavilaciones de un falso vals, a medio camino entre el tango digital y la canción indietrónica rioplatense, acercándose a aquella En el río como unos Radiohead con Xoel López de vocalista.

Posiblemente la canción que más huele a sangre y en la que más se masca la tragedia de la crítica es Palmeras en La Mancha, que desconcierta aún más: la letra es casi como de unos cuentacuentos sarcásticos, tirando de un serial de referencias contemporáneas (desde medicamentos a tiendas o redes sociales) que no sabemos si conectarán ni con sus acólitos ni con los fans por llegar.

Este año será crucial para ver su este órdago a grande al que han apostado abre la vía definitiva de la universalización de unos Vetusta Morla dispuestos a convertirse en el resto del mundo en algo que en España ya son: una de esas bandas que escribe la historia del rock dándole la vuelta al cuaderno.

