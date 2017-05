Vale, no te lo negamos: despertarte a las tres de la tarde un sábado y un domingo y tener la sensación de que has perdido todo el día de vez en cuando no está mal, así te jactas de destroyer frente a tus amigotes mientras debatís sobre heteropatriarcado, pero… ¿y lo bien que se está madrugando, tomándote un café en un terraza favorita y viendo un concierto de uno de tus artistas favoritos al mediodía en la misma sala donde la noche anterior te diste un buen empacho a copas?

Esa es la propuesta que te hacen desde El Periódico, uno de los medios catalanes de referencia de Barcelona, en sus particulares sesiones vermut, un formato importado de algo que conecta tanto con la vertiente mediterránea más italiana (la del vermut) y la gallega, de organizar saraos a primera hora del mediodía como si fuera de madrugada, teniendo todo el día para disfrutar pero también arrancando desde muy pronto con un plan especialmente apetecible.

Y es que los Vermuts El Periódico repartirán entre los sábados 6 y 27 de mayo un serial de actuaciones que se llevarán a cabo sábados y domingos en la Sala Apolo, el teatro BARTS y el Espai Maragall del municipio barcelonés de Gavá.

Por allí podremos disfrutar de directos de cantautores imperecederos como Pedro Guerra o el rockero de autor Adrià Puntí, a otras voces del género surgidas en este siglo como las de Dani Flaco o Diego Ojeda, una promesa del pop adolescente como Calum y hasta un homenaje en versión infantil al repertorio de The Beatles y a Frank Sinatra por el centenario de su nacimiento con la Bruno Oro & Vicens Martín Dream Big Band adaptando el repertorio.

Programación:

06.05: Pedro Guerra en el Espar Maragall

06.05: Beatles for Kids en la Sala Apolo

13.05: Calum en la Sala Apolo

14.05: Adrià Puntí en la Sala Apolo

20.05: Dani Flaco en la Sala Apolo

21.05: 100 Anys de Sinatra amb Bruno Oro & Vicens Martín Dream Big Band en BARTS

27.05: Diego Ojeda en Sala Apolo

Vermuts El Periódico