Veintiuno están cansados de beber para volverse más sociables; pero de lo que no se han cansado en todos estos años es de seguir haciendo canciones, buscar su identidad, hacerse con un hueco en el mercado, a pesar del rechazo y el silencio por buena parte de los agentes de una industria musical que cada vez apuesta menos por los talentos emergentes y las bandas que tienen nuevas cosas que decir.

Sobre el incansable tira y afloje, y sobre la resistencia de ser una banda emergente en un circuito como este, han decidido reflexionar los toledanos para presentarnos Dopamina, el primer single adelanto de lo que será su nuevo álbum, producido por Santos & Fluren (productores de algunos de los discos más exitosos de Sidonie o Izal, entre otros) y segundo largo de la banda, que verá la luz después de verano, más de tres años después de Nada parecido (álbum por el que habíamos hablado con ellos hace más de dos años), pero el primero publicado por un sello multinacional, Warner Music.

Frases como “del arte no se come”, “busca un trabajo serio”, “muy visto, no nos interesa”, “aún me debéis dinero”, “¿tenéis un grupillo?”, “vaya mierda de banda” o “podéis dormir en el estudio” son algunas de las frases que pueblan el videoclip de este primer adelanto, en el que pasan revista a algunas de las frases que les han dicho todos estos años. En palabras del propio grupo:

“La mejor historia que podíamos contar es la que nos ha traído hasta aquí. La misma historia que está detrás de casi todas las personas que tienen este sueño. Que hoy en día una banda consiga aguantar lo suficiente sin rendirse es casi imposible”

En las redes sociales de Diego, vocalista y líder de Veintiuno, que estarán tocando el próximo jueves 10 de mayo en la madrileña Sala El Sol junto a Tu otra bonita dentro de la programación del elogiado Sound Isidro, ha completado la motivación de darle este enfoque al videoclip:

“Sin artistas autogestionados y emergentes nunca habrá grandes artistas. Y un gran artista en cualquier disciplina lo es independientemente de su repercusión”

Resiliencia sonora