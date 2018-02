Aunque no hace ni tres meses que dieron cierre a su última gira, los alicantinos Varry Brava publicaron la semana pasada Furor, su quinto disco de estudio. Un trabajo vitalista, ameno y muy divertido que, a buen seguro, les va a volver a dar tardes de gloria en los festivales de todo el país. Oscar Ferrer, Aarön Sáez y Vicente Illescas son autores de temas y artífices de conciertos en los que uno siempre acaba cantando y pegando brincos. Con este Furor, Varry Brava vuelven a intentar capturar ese frenesí que les caracteriza sobre los escenarios y se dejan llevar, de nuevo, por la nostalgia noventera. Nos tomamos un café con los Varry Brava y esto fue lo que nos contaron sobre ello.

No hace ni año y medio que publicasteis Safari Emocional (2016) y no habéis parado de girar. ¿De dónde habéis sacado el tiempo para armar estos diez temas? ¿Escribís en la furgoneta? ¿Grabáis en el backstage?

Oscar: La verdad es que en las furgonetas no, pero cuando estamos en casa entre concierto y concierto sí que vamos adelantando cosas y componiendo. Es un proceso natural lo de componer y hacer canciones. Ahora, de hecho, cada uno va haciendo sus cosas y vamos componiendo. Nos juntamos con 20 o 25 ideas y dijimos “Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos pasamos otro verano tocando Safari Emocional? ¿O nos tiramos a la piscina y vemos si hay canciones que puedan estar chulas o si hay posibilidad de sacar un disco para principios de año? Nos juntamos con un equipo que es súper valiente, que es Raúl de Lara, Antonio Eriatarka como ingeniero de sonido y, pues nada, lo hicimos y ya está. Teníamos canciones y las grabamos.

¿Retroalimenta mucho todo este ritmo brutal que lleváis de conciertos a la música que vais generando?

Aarön: Yo creo que nos ha influído sobre todo en querer seguir grabando. También lo que decíamos antes, del tiempo en el que grabamos y componemos. Creo que el estar en carretera, estar tocando y dando vueltas nos hace querer no bajarnos de eso. Supongo que eso también influye en la música. Posibleme este disco sea bastante más frenético, desde ese punto de vista, que el anterior. Y supongo que sí, que estar en la carretera todo el día, estar moviéndonos y querer estar ahí nos hace algo.

Vicente: También está esa sensación que siempre tenemos de que cuando no estás presente en las redes, que cuando paras un momento siempre hay una banda que ha sacado otra cosa. No es que haya habido esa presión, realmente, pero yo creo que, de manera natural, también es una necesidad. Al final dices “Joder, tenemos el tiempo, tenemos el material, tenemos a la gente… Hagámoslo. ¿Para qué hacerlo el año que viene?”.

Da la impresión de que la temporada de festivales marca el calendario de grabación de muchas bandas y Varry Brava no parece una excepción.

Oscar: Nosotros lo que no sabemos ya es qué vamos a llevar.

Vicente: Todos los años es un dilema. Pero es verdad lo que dices. Parece que mandan los festivales, más incluso que la gira de salas. Pero es verdad que sí, si te vuelven a llamar otro año y tienes que estar presente en… donde va todo el mundo, porque al final es a donde va todo el mundo, tienes que presentar algo nuevo. Por un lado a mi, personalmente, no me gusta. Pero creo que es eso lo que manda hoy en día. Que tengamos que estar cada dos por tres renovando y renovando. Yo creo que también lo hacemos de manera natural.

Safari Emocional se desmarcaba un poco de vuestros trabajos anteriores porque era como más íntimo. Tenía, incluso, baladitas. Era un disco de escuchar en casa y mencionasteis que no ibais a tocar muchas canciones de él en directo.

Oscar: Bueno, no creas. En sala tocábamos como, cinco… la mitad del disco, yo creo.

Vicente: Lo que pasaba es que cuando empezamos la gira de salas con Safari Emocional teníamos la necesidad esa de mostrar el disco cuanto más se pudiera. Conforme llegan los festivales, haces una readaptación. Porque la mayoría de los festivales no te permiten hacer el show que puedes hacer en sala. Creo que al final hicimos un repertorio equilibrado en el que tratamos de mostrar lo último.

Aarön: Sí, encajaban bien. Las canciones de Safari, aunque fueran más íntimas, no dejaba de haber canciones muy cañeras. Estaban Sonia y Selena, Chicas o Entre el Cielo y el Mar, que son tres canciones muy bailables, potentes y enérgicas en un disco de doce. Y encajaba bien en repertorio de los directos.

Oscar: Sí es verdad que veníamos de Arriva (2014), el disco anterior, que era muy vitalista, muy frenético y puedo entender que la primera reacción de la peña fuera que nos habíamos relajado. Luego, realmente, en directo, cuando la gente ha seguido viéndonos y escuchándonos, han dicho que no hemos perdido la fiesta.

Los 90 son una referencia obvia en la discografía de Varry Brava, pero Furor me parece vuestro disco más nostálgico en ese sentido. ¿Creéis que el pop de los 90 es mejor que lo que hay ahora?

Aarön: El pop de los 90 es el pop más casposo y más cutre que hay en la historia de la música española. Pero eso hace que tuviera su encanto. ¿Dices que este disco es el más nostálgico?

A mí me da la impresión de que sí.

Oscar: Nos estamos haciendo mayores.

Está presente todo lo de la Ruta del Bakalao, hay referencias a Paradiso, Rebeca, OBK… Me llama la atención porque me parece que el público que asiste a vuestros conciertos es un poco joven para captar estos guiños.

Oscar: Es una cosa que nosotros pensamos. Por ejemplo, 12 & Medio va sobre la discoteca en la que empezamos a tocar y en la que vivimos un montón de cosas. Es verdad que en ese aspecto es muy nostálgico. Pero ellos no tienen por qué saber qué es el 12 & Medio o el sonido de los 90.

Aarön: Estamos haciendo lo que hacen todas las bandas grandes: robar a cierta distancia para que no te vean. Si “robas” a partir de ciertos años la gente no tiene tan fresco o tan claro el recuerdo de esas cosas y puedes volver a reeditar los éxitos que tuvieron otros. Somos, simplemente, unos delincuentes musicales.

Más allá de las temáticas, el trabajar con Raúl de Lara, que es un tipo con el que nos entendemos muy bien y hablamos mogollón de música, nos ha hecho ser muy cuidadosos con los sonidos y con las texturas que usábamos. Y buscar muy mucho que, siendo actual y modernos porque somos una banda de hoy, que las referencias a los sonidos antiguos de los 80 y los 90 estuvieran bien buscadas. E intentar que de verdad no fuera que “se pareciera”, sino que hemos hecho un curro de búsqueda bastante importante. Y creo que eso tiene que ver con lo de la nostalgia: que suena de verdad un poquito a aquello. No es simplemente el refrito de que nos gustaban los 80. Ha sido una búsqueda real de esas texturas.

De esa época, ¿a quienes escuchabáis? ¿A quién echáis de menos?

Aarön:Yo odiaba el bakalao cuando era pequeño. A mi no me gustaba.

Oscar: Yo sí que lo escuchaba.

Aarön: Yo no, yo lo odiaba. A mi me gustaban los cantautores y a mi todo eso era como el anti mundo de lo que a mi me gustaba. Me gustaban las bandas de los 80.

Vicente: Lo del bakalao me acuerdo de esos recopilatorios de cinta total del Máquina Total y esas cosas. Yo lo tengo presente en el mercado yendo con mis padres. Y los Sega Mix [Risas].

Aarön: Yo lo he escuchado ahora. He descubierto toda esa onda ahora. Bueno, hace unos años. Te dedicas a la música y te das cuenta de que eso estaba guay.

Oscar: Yo sí que tenía alguna cinta por ahí. Es que ese sonido estaba en casa y en la radio. Somos de Orihuela y la música máquina en todo el Levante se escucha muchísimo. Yo la tengo muy presente, cuando iba con mis padres al mercado en el puesto de las cintas de casette tenían puesto bakalao. Es como muy natural. Eso al respecto del bakalao. De lo demás… pues recuerdo la primera cinta que me compré, que creo que era el primer disco de Sergio Dalma.

A base de temazos en los últimos cuatro años os habéis ido quitando la etiqueta de one hit wonder que teníais a raíz de No Gires. ¿Creéis que el público indie tiene miedo de reconocer que le gusta una banda tan de jolgorio como Varry Brava?

Oscar: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho antes decíamos “de verdad, no os cortéis, decid que os gusta Varry Brava, no pasa nada, nadie os va a juzgar”.

Vicente: Yo quiero pensar que cada vez menos. Ya no solo nosotros, incluso en general. Creo que la gente tiene menos tonterías en la cabeza con la música española.

Aarön: También son épocas. Igual también se está pasando un poquito la época de que el indie sea tan oscuro, tan denso y tan solemne. Y bandas con una onda más vitalista y más bailona también están siendo más respetadas y están siendo más importantes.

Poco a poco también está interaccionando el indie nacional con Los 40 Principales y demás radios pop.

Oscar: Poco a poco, pero va muy lento. Hablar de Los 40 Principales era un poco tabú entre las bandas independientes hasta hace cuatro o cinco años. Y nosotros desde el principio hablamos de ese tema sin complejos. Para Varry Brava cuanta más gente escuche nuestra música, mejor. Podemos tener nuestra opinión sobre cómo se gestiona la música en castellano en Los 40 Principales, pero nos encantaría que las bandas nacionales estuvieran ahí. Porque lo hemos vivido así de críos. No tiene nada que ver lo que haces con que suene en una emisora o en otra.

Bajo vuestro punto de vista, ¿cuáles son los hitazos de Furor?

Oscar: Eso es el eterno dilema. Porque siempre dices que los singles. Pero ¿es el single la mejor canción del disco? Es que a mi siempre me ha parecido muy difícil de elegir un single. De hecho, en la primera maqueta que sacamos teníamos dos temas sobre los que decidir el single: No Gires o Piérdete, un tema que ahora la gente ya no conoce. Y para nosotros era más single Piérdete.

Aarön: Lo cual habla del puto mal ojo que tenemos.

Vicente:También lo del tema del single son meras formalidades, de cara sobre todo a los medios.

Aarön: Si te pones a desgranar el disco, de los adelantos que hemos hecho La Ruta del Amor es un tema que sorprende a todo el mundo, que es muy bailón, que hace ese juego con los 90… El Sitio Perfecto parece que da algo como más Caribe, que en otros discos no hemos dado, puede ser incluso radiofónico.

Para mi Medalla no suena a single, pero le veo mucho potencial en el directo. Me veo cantándola en algún festival este verano.

Oscar: Es muy indie. Y Adiós, el tema que cierra el disco, es como muy electro… a nosotros nos recordaba mucho a Estrella de Mar, de Amaral. Y Nada Personal, que es pop muy fácil, muy de una historia que se va narrando con dos personajes que corren por la ciudad…

Vicente: Al final los singles no importan: que lo diga la gente cuáles son los pelotazos. Luego vamos nosotros a Spotify y miramos qué han escuchado más.

¿Utilizáis las escuchas de Spotify para armar los setlists?

Oscar: Sí, porque a nosotros nos da igual tocar un tema que otro. Nos molan, todos son nuestros temas. Nos da pena que se queden fuera, que no se puedan tocar todos.

Vicente: Las reproducciones al final son un termómetro. A veces te dan sorpresas.

¿Qué es lo que os ha inspirado para componer Furor?

Oscar: Hacer algo distinto al disco anterior. No porque lo anterior fuera malo, sino porque a mi hacer algo distinto siempre me parece el motor para hacer cosas. Descubrirte, plantearte nuevos retos en sonido… ¿Por qué quiero hacer más canciones? Porque quiero hacer otra cosa distinta de la que hemos hecho.

Vicente: Iba a decir lo mismo. Yo disfruto mucho con la preproducción, con meterse en un estudio a ver qué pasa. Estás todo el rato pensando que no va a ser igual que el anterior disco. Para mi ese momento es muy divertido.

Oscar: Teníamos 60 días para grabar el disco y muchas de las canciones se han ido componiendo a medida que se iban grabando otras canciones. Podía haber tirado la cosa por otro lado. Pero ha salido todo como queríamos.

Vicente: Teníamos el tiempo justo, pero si hubiéramos tenido el doble de tiempo no habría salido mejor, habría salido otra cosa.

El mercado de salas y festivales en España está claro que lo tenéis completamente dominado. ¿Tenéis planes para girar por Hispanoamérica?

Aarön: A raíz de la colaboración con Carlos Sadness sí que hemos recibido mucho feedback de México. A mi este año me gustaría mucho hacer uno de esos bolos que se hacen en Londres, que son muy divertidos, cercanos y no son un gran gasto. Y me apetece mucho Sudamérica pero me apetece ir para regresar. Ir solamente para pegarnos el pegote, a echar unas fotos, decir que hemos estado en México y hacernos los flipados no entra en nuestros planes.

Oscar: Pues nos pega bastante [Risas]

Aarön: Si vamos es para hacerlo con continuidad. Gastarnos la pasta para hacernos una foto prefiero que nos vayamos de viaje. Tenemos en la cabeza a ver si antes de que acabe 2018 podemos hacer la primera incursión, ahora que notamos por primera vez un feedback persistente desde Sudamérica.

GIRA:

28-30.03: Benicàssim. SanSan Festival

02.04: Murcia. Teatro Circo

05.04: Córdoba. Sala Hangar

06.04: Sevilla. Sala FunClub

14.04: Madrid. Joy Eslava

20.04: Elche. La Llotja

21.04: El Ejido. Plastic Festival

27.04: Oviedo. La Salvaje

04.05: Zaragoza. Sala López

05.05: Huesca. El 21

18-19.05: Granada. Bull Music Festival

20-21.07: Alurquerque. Contempopranea

17-19.08: Almería. Cooltural Fest

Varry Brava