Hace tan solo unas semanas pudimos verlo siendo uno de los artistas más importantes de la última edición del Primavera Sound. Allí la multitud se encontró con uno de los compositores vivos más importantes de la historia: un paladín de esa mezcla entre canción melódica, arraigue folk y vis bluesera.

Hablamos de Van Morrison, claro, septuagenario rey musical de Irlanda y autor de algunas de las canciones más bellas de la historia, que acaba de hacer un doble anuncio: publicación de nuevo disco el próximo mes de septiembre, y fecha de presentación del mismo, que llevará por título Roll With the Punches, para el próximo mes de diciembre en la capital.

Será el martes 12 de diciembre cuando el WiZink Center (antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid) pueda ver vestidas en nuestro país por primera vez ese nuevo repertorio, pero también sacar lustre a auténticos himnos colectivos como Brownd Eyed Girl, Gloria, Here Comes the Night o Moondance.

El concierto lo abrirá el Georgie Fame Trio una hora antes, antes de que Morrison salga a escena. Ya podemos ir escuchando un primer adelanto de su nuevo disco y darte prisa para mañana jueves 13 de julio a partir de las 10h. de la mañana compres las entradas, que costarán 48 € más gastos, en la red de venta de entradas de Ticketmaster.

Rugirá el León