Hace unas semanas en Valle Eléctrico nos sacaron la manita: celebraron cinco años organizando saraos en torno a las tendencias más vanguardistas y arriesgadas del territorio más experimental de la música de club, sabiéndose catalizadores de los grandes nombres dominadores del beat contemporáneo, programando antes que en ningún sitio y en un club relativamente pequeño como el Café La Palma a esos artistas que tan solo meses más tarde eran algunos de los atractivos más golosos de algunos de los festivales de música avanzada más importantes y referenciales del globo terráqueo.

Ahora, quitada la presión y la tensión de glúteos que genera un aniversario con una cifra tan redondo, desde Valle Eléctrico vuelven al redil: su vigésimo quinto sarao vuelve a la carga con cuatro de esos nombres a los que seguirle la pista bien de cerca. Será el próximo sábado 2 de diciembre cuando el malasañero Café La Palma vuelva a abrir sus puertas para una jornada de nocturnidad, alevosía y beat futuro pero de cosecha nacional: los cuatro proyectos son estatales.

Liderando esta corte estará, por un lado, el dúo Desert, que aprovecharán para presentar su nuevo material, Sense Like, que explora las cavilaciones del r&b más indietrónico, conectando con facciones tan especiales como de clubbing lento. Por otro, el artista granadino afincado en Barcelona Joseph, que acaba de publicar Orange/Bleu, un tratado de clubbing futuro inspirado en la nueva obra de la fotógrafa Victoria Gee. Junto a ellos, el tinerfeño Fuerte Bandido, explorando los puntos comunes entre el tropic beat y el ambient más tecnófilo; y Babylag, nuevo proyecto de uno de los ex miembros de Sorry Kate, y quien acaba de demostrar su adherencia tanto al pop experimental como a las maniobras más heterogéneas de las texturas electrónicas, como en la mixtape que realizó para Valle Eléctrico en exclusiva.

Las entradas las podéis ir pillando anticipadas a 6 € antes de que, como en cada sesión del Valle, se agoten; del mismo modo que podéis seguir el minuto y resultado del evento en este enlace .

Valle Eléctrico #25