Reivindicar las figuras de algunos de nuestros dramaturgos clave del pasado (tan exitosos como vapuleados a partes iguales) no resulta tan fácil como parece. Aquellos que en un momento superpoblaron los escenarios españoles (y mundiales en algunos casos) ahora se encuentran ausentes, como espíritus, pero en vez de burlones, polvorientos. Enrique Jardiel Poncela es uno de ellos.

Y si hace unos meses pudimos disfrutar de una espléndida versión de su Marido de ida y vuelta en el CDN, ahora (con una millonésima parte del presupuesto de aquélla, todo hay que decirlo) podemos disfrutar de otra de sus obras más conocidas: Usted tiene ojos de mujer fatal, cuyo título ahora se complementa con la apostilla …en la radio, dirigida por su bisnieto y en la sala que lleva su nombre (Jardiel Poncela) del Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.

Hay que decir que Ramón Paso, el bisnieto en cuestión y su compañía PasoAzorín Teatro son responsables de algunos de los montajes más salvajitos y tremebundos de las salas independientes (Retablo pánico o Terror y ceniza… son ejemplo más que suficiente de ello) pero aquí han decidido moderar su bilis para juguetear directamente con una comedia de tintes clásicos y con el espectador en un homenaje en el que se nos presenta al propio Jardiel en el trance (porque además se reencuentra con un antiguo amor) de una representación radiofónica de su obra en los tiempos de la posguerra.

Paso entreteje escenas del texto original con añadidos de esta trama argumental para ofrecer un espectáculo sin pretensiones (no vaya uno esperando una muestra de teatro contemporáneo, porque evidentemente no la va a encontrar aquí), de buen ritmo y agradable, que va haciéndose más y más sólido a medida que avanza, hasta acabar por resultar un entretenimiento digno de su bisabuelo. Y el punto crítico sin medias tintas contra el bando ganador de la Guerra Civil no falta en la ecuación. Si bien evidentemente mucho menos lacerante que en su anterior espectáculo, efectivo en esta función por inesperado y por enfocarse el espectáculo a un público generalista, entremezclándose directamente con las risas.

Este homenaje a su bisabuelo y la defensa de su postura (la imagen de Jardiel Poncela arrastra una indefinición ideológica que le ha hecho ser diana tanto de la censura franquista como de las críticas de la izquierda) consiguen su objetivo (la tierna labor del actor David Zarzo como el autor, que despierta una simpatía inmediata, también influye). Aunque por supuesto sea la comedia de ese Don Juan llamado Sergio de la función original la que lleva la voz cantante. Y es que hay momentos francamente divertidos, sobre todo a cargo de una Ana Azorín que se sale en su papel de esa Francisca que disfruta horrores con su propio sufrimiento, lo mejor de la función, sin desmerecer al resto de un reparto que derrocha energía. En definitiva, un homenaje, humilde, hecho con cariño y desde el (re)conocimiento.

Usted tiene ojos de mujer fatal… en la radio