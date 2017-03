Un anciano escondido en las afueras de la ciudad más austral del mundo. Una mujer que llega para cuidar a este enigmático ermitaño al borde la ceguera. Un joven nazi y una chica judía, fantasmas del pasado, visitan al protagonista, acompañándole en su soledad. “Pero no se trata de eso. Se trata de que todo empiece para que pueda terminar”.

La semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir a uno de los estrenos más esperados de la temporada: Ushuaia. Un texto de uno de los valores en alza de la dramaturgia patria reciente, Alberto Conejero (responsable de esa joya que es La piedra oscura), dirigido por Julián Fuentes Reta (también en auge desde su espléndida puesta en escena de Cuando deje de llover) y protagonizado por varios jóvenes valores y un actor consagrado que se prodiga poco sobre los escenarios: José Coronado. Una conjunción de elementos del que se esperaba LA función. Y a la que sólo le falta algo de rodaje para llegar a ese esperado punto en el que la alquimia se consiga.

Conejero ofrece un texto delicado, sutil, que nos habla de la redención a través de la figura de este personaje misterioso. No es un tema nuevo el de los nazis retirados, pero Conejero consigue articular una hermosa narración llena de referencias a clásicos como Moby Dick en torno a la melancolía de este Mateo y a una culpa que avistamos pero no se nos llega a explicar hasta colocar la última pieza del puzzle.

El bello y certero lenguaje que llena de imágenes al espectador y la ensoñación dramatúrgica de Conejero consiguen el apoyo perfecto en la atmosférica puesta en escena de Julián Fuentes Reta, que pretende lanzar al espectador a un mar nevado, de árboles sin hojas (magnífica escenografía de Alessio Meloni), un espacio vital y mental. La onírica dirección de Fuentes Reta se ve potenciada por ese cubo con extrañas e hipnóticas proyecciones, luces entrevistas desde el fondo del oceáno, de la psique, y un fascinante diseño sonoro, con momentos que consiguen introducir al espectador en un estadio en el que el tiempo se detiene, suspendidos en un instante de belleza estremecedora.

Cierto es que hay detalles, decisiones de puesta en escena que no se sabe si son muy acertadas o no, como el microfonado de los intérpretes (que por un lado puede parecer innecesario, pero por otro lado también funciona como elemento expresivo para un montaje de estas características) y en el día del estreno a la función todavía le faltaba madurar. Pero con todos estos elementos y unos intérpretes que han demostrado de sobra su valía con anterioridad (Ángela Villar en Cuando deje de llover, Olivia Delcán en Hard Candy, Daniel Jumillas en Yogur/Piano y no hay ni que hablar de José Coronado, que ya sólo con su presencia y esa voz llena todo el escenario) sin duda van a conseguir algo mágico.

Ushuaia está en camino de convertirse en uno de los montajes más sugerentes y hermosos de la temporada. Ya visto la luz sobre un escenario. Ahora se trata de que todo empiece para que pueda terminar.

Ushuaia