El próximo lunes 19 de noviembre a las 20h tenemos un encuentro en MINI Hub de la mano de Urban-X, la incubadora de startups de MINI, sobre diseño, ciudad y cultura en el entorno a las startups. Invitamos a Alberto Barreiro, Miriam Roure y José Francisco García para hablar desde diferentes prismas lo que supone la condición de Startup. Y puedes apuntarte gratis aquí antes de que se agoten las plazas.

Urban X en MINI Hub desde la perspectiva que nos da el diseño, afronta este reto creando un debate sobre el valor de insertar la cultura, la creatividad y la búsqueda de sentido en los procesos de emprendimiento urbano. Entendiendo la cultura no como una variable más, sino como un componente central, indispensable e inseparable de nuestra estrategia, la única que puede hacer que nuestro trabajo, que los sueños, sociedades, ciudades y futuros que reimaginemos sean profundamente transformadores, valiosos y relevantes.

URBAN-X es una aceleradora dedicada a startups que reimaginan la vida en las ciudades. Cada seis meses invierten $100,000 en hasta 10 compañías. Ayudan a las startups seleccionadas a afrontar los retos específicos de trabajar en tecnología para sectores como el transporte, la inmobiliaria, gobierno y servicios locales. URBAN-X ha sido fundada por MINI, y está gestionada en colaboración con el fondo de capital Urban Us.

¿Quién está detrás de Urban-X?

Miriam Roure es directora de programa de Urban-X para MINI, fundadora de URBANFIELD y cofundadora de DEEDS BY THE SOCIAL COIN. Anteriormente, ha trabajado en el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) Senseble City Lab y en la Office for Metropolitan Architecture. Miriam es diseñadora, emprendedora y estratega urbana. Licenciada en arquitectura por Cornell University, tiene además un Máster en Arquitectura por Harvard University Graduate School of Design.

José Francisco García es director del IED City Lab en el Istituto Europeo di Design, Madrid. Licenciado en Derecho y experto en gestión del patrimonio cultural, paisaje urbano y turismo. Además es creador y socio de Una Mirada Limpia, director de la Fundación Uncastillo Centro del Románico desde 1998, vocal del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza y coordinador de la Mesa de Urbanismo de Madrid Foro Empresarial.

Hasta 2015 fue Director General de patrimonio cultural y calidad del paisaje urbano del Ayuntamiento de Madrid, donde impulsó proyectos como la candidatura para la declaración del Sitio del Retiro y el Prado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, o el proyecto Paisaje Madrid de intervención en el paisaje urbano de los distritos periféricos de la ciudad.

Anteriormente fue propietario de la empresa de marketing turístico Turismo Innova. También gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de Zaragoza, y director del pabellón de la provincia de Zaragoza en la Expo Internacional de 2008. Ha sido ponente en foros y congresos internacionales en Ciudad de México, Amsterdam, Veracruz, Puerto Rico, Bogotá, Roma, Florencia y Washington, entre otros. Profesor invitado en varios Máster de Universidades y Fundaciones españolas y escritor habitual de artículos en prensa en España en Heraldo de Aragón, El País Madrid o 20 Minutos.

Alberto Barreiro es diseñador estratégico, consultor de estrategia creativa y de innovación. Actualmente trabaja como asesor para el Grupo Barrabés e imparte clases como profesor de Diseño Estratégico en el IED, IE, Miami Ad School, ISDI, Principal of Design en Zentre, Donostia Design Institute además de ser colaborador en otras iniciativas en el mundo de la creatividad, la innovación social y la tecnología.

Alberto lleva los últimos 20 años explorando la relación de las personas con los medios digitales como artista, diseñador, emprendedor, consultor de negocio o ejecutivo de media. Ha trabajado internacionalmente con empresas de media digital como Yahoo! o de broadcast como ITV o el Grupo Prisa, así como con tecnológicas (Samsung, Telefónica) y banca (Santander). Pero también impulsando nuevos negocios en el campo de los media, la tecnología y la consultoría de diseño, siempre desde el empeño de hacer un mundo un poco más bello, más útil y más dotado de significado.

Te esperamos el lunes 19 de noviembre a las 20:00h en MINI hub (Calle de la Palma, 10). Si quieres unirte al encuentro, envíanos ya tu confirmación de asistencia rellenando el siguiente formulario. La inscripción es gratuita pero el aforo, limitado.

Incubando start-ups