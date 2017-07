Hubo un tiempo en el que creíamos que no los veríamos más, pero que vivirían siempre en los discos. Hubo un tiempo en el que dieron algunos conciertos para celebrar que esteban vivos y que, ¿por qué no?, aunque cada uno siguiera con sus historias, podían tocar de vez en cuando. Ahora, llegó el momento de levantarse de la tumba definitivamente, y volver por todo lo alto.

Hablamos de The Unfinished Sympathy, una de las mejores bandas de rock alternativo que dio nuestro país y una de las máximas exponentes del ‘sonido BCore’ o del ‘sonido Barcelona’ que catapultó el rock alternativo a un serial de circuitos a principios del corriente siglo y finales del pasado.

Vuelven, ocho años después de publicar su último álbum. Así lo confirman desde BCore, casa a la que regresan tras trece años desde Rock for Food, su mejor y más simbólico álbum. Entre medias, vería la luz a través de Subterfuge dos discos que giraban en una colisión entre el pop y el rock alternativo, aquellos We Push You Pull y Avida Dollars que no consiguieron redimensionar el alcance de una banda que parecía que se comería a los niños crudos.

Su regreso discográfico se hará efectivo el próximo mes de octubre. Pero antes, y tras sonar en exclusiva en el programa 180 grados que presenta Virginia Díaz en Radio 3, podemos escuchar Sentimental Shock, un primer single en el que la banda formada por Eric Fuentes, Joan Colomo, Oriol Casanovas y Víctor García suenan a su mejor y más visceral versión.

La simpatía no termina