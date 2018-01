Mucha música y pocos años: nacidos casi en los 2000 y rebosando talento

SKATING POLLY

Las integrantes de esta banda, Kelli Mayo (nacida en el 2000) y Peyton Bighorse (nacida en el 95), se conocieron cuando sus padres empezaron a salir y tuvieron que mudarse juntas como hermanastras. La una con 9 años y la otra con 14 cuando esto sucedió, tuvieron la verdadera suerte de ser tomadas en serio cuando quisieron empezar a hacer música. Hoy cuentan con 5 álbumes de estudio y una gira inmensa por EEUU y Europa, teloneando a The Flaming Lips (cuyo batería, Kliph Scurlock les ofreció hacer una remezcla de Lost wonderfuls, su segundo EP).

¿Lo más curioso? Su estilo grunge noventero, el cual debieron debieron interiorizar mientras tragaban el biberón, porque otra explicación no hay para el tiempo al que pertenecen y la música que tocan. Con todo, Skating Polly –nombre que tomaron por sonar ‘irónicamente juvenil’-, llamaron la atención desde que entonaron sus primeros acordes por la fuerza de sus letras y la potencia de su directo. Suenan a Bikini Kill, suenan a Patti Smith, suenan a PJ Harvey; son riot grrrls con mucho que decir.

OUGHT

Este grupo canadiense nació cuando su líder y creador, Tim Darcy, apenas tenía 21 años. Él junto a sus otros tres integrantes se encerraron a vivir en comuna para sacar su primer EP, New Calm, una respuesta furiosa y nihilista al sistema al que pertenecían. En ellos están Talking Heads, Television, Cap’n jazz… Más tarde, en 2014, grabarían su álbum debut, More tan any other day, tras las protestas estudiantiles de Quebec en 2012. Los edita Constellation Records, que ya incluye referencias interesantes (Silver Mt. Zion, Godspeed you! Black Emperor, Do Make Say Think, Vic Chesnutt…).

Ought son un manifiesto, un comunicado, una fiesta. O, por lo menos, eso eran al empezar. Hoy Tim Darcy, con 28 años y 5 discos a la espalda, continúa su carrera en solitario, con un rastro más estilizado, que recuerda a Franz Ferdinand. Sacarán disco en 2018, cuyo single These 3 things ya podemos escuchar –con un gran rebufo a Joy Division, pero en luminoso-, el cual, con todo, lo esperamos con muchas, muchas ganas.

SAM GELLAITRY

Sam Gellaitry es uno de esos DJ’s a los que, durante bastante tiempo, no se le debió dejar entra legalmente en muchos de los garitos en los que pinchaba. Nacido en 1997, a la edad de 12 años quedó enganchado a la creación de beats y a la producción digital, a los 16 abandonó el colegio para estudiar la carrera de ‘Producción musical’ y a las 3 semanas su profesor le dijo que no tenía nada que enseñarle. Hizo el curso entero, por lo menos, pero siempre ha asegurado de que no se arrepiente de haber dejado sus estudios.

Criado en una zona rural de Escocia, donde los máximos referentes de música electrónica son Hudson Mohawke y Rustie, Sam Gelliatry pudo desarrollarse, según afirma, sin demasiadas influencias, lo que le permitió crear su propia voz. Sus melodías y ritmos exóticos, orquestados, psicodélicos se acercan a una electrónica dubstep pero brillante, un Bonobo que nos transporta muy lejos, fuera de este planeta. En 2016 se asentó a Los Ángeles, para volver a su Escocia natal, donde sigue componiendo en su habitación con vistas al jardín.

LET’S EAT GRANDMA

Ahora mismo, Jenny Hollingworth y Rosa Walton tienen 18 y 17 años, respectivamente, pero se conocieron con 4, y a los 13 empezaron a hacer música. Vienen de Norwich, Reino Unido, donde conviven multitud de bandas jóvenes, tal y como ellas mismas afirman. Odian las etiquetas, y para nosotros es muy difícil etiquetarlas –tampoco somos fans de los títulos. Para ser honestos, todo esto es así gracias a su eclecticismo, donde conviven el pop, los sonidos folclóricos, la electrónica, el trip hop… ellas lo llaman ‘pop experimental en el barro’, toma ya; nosotros a veces encontramos a Cocorosie en sus canciones, por si eso te ubica.

Su primer álbum I, Gemini, salió a la luz en junio de 2016 con Transgressive Records, y desde entonces las chicas han llamado la atención de público y crítica, teniendo que luchar contra el sambenito de niñas dulces y remilgadas que muchos quieren colgarles. Su reacción a esto es una actitud más salvaje y ruidosa: “¡Nosotras lo que queremos es agitar a la gente!”

KAELAN MIKLA

Kælan Mikla (en español: Dama de hielo) son un trío femenino con una personalidad muy fuerte y un halo muy oscuro. Desde los 17 años, escuchan y componen punk, y así, estas jovencitas de Reykjavik llenan de tinieblas y profundidad su no-wave islandés. Ellas son Sólveig Matthildur Kristjánsdóttir en los teclados, Margrét Rósa Róru en el bajo y Harrysdóttir Laufey Soffía en la voz.

Desde que en 2013 ganaran el primer puesto en un importante concurso de poesía nacional y empezaran a componer música para sus letras, se las ha descrito como “la nueva y mejor brisa fresca del movimiento synth-punk islandés y europeo”. Han publicado un libro con sus poemas, han preparado su siguiente disco y han rechazado todo tipo de influencias cuando se les pregunta, pero nacen de Rokk í Reykjavík, un famoso rockumentary de Friðrik Þór Friðriksson de 1982 sobre la nueva escena postpunk/new en Reykjavik. Y… si eso no te dice nada, dos palabras pueden describir su música: mucho cabreo y mucha melancolía.

PRINCESS NOKIA

De Destiny Frasqueri (AKA Princess Nokia) ya te dimos 5 razones para seguirla muy de cerca, y hoy tampoco podía faltar. Porque comenzó su carrera a los 18 años, auto-lanzándose en internet, componiendo bajo distintos pseudónimos y sacando singles y mixtapes, hasta que en 2016 editase su aclamado 1992, su propio año de nacimiento. Desde entonces, ha formado el colectivo artístico de mujeres Smart Girl Club, ha creado una plataforma de radio y ha sido invitada a universidades como Harvard para dar conferencias sobre feminismo urbano y afro-futurismo.

¿Por qué? Porque su música rebosa conciencia, y queja, y furia, y flow. Su rap habla de su infancia en Harlem pero también de sus orígenes africanos y taínos, así como del blues y el jazz que le han ido influyendo. Llegó pisando fuerte y esperemos que así siga. Tenemos muchas ganas de saber cuál será su trabajo en 2018.

ICEAGE

ICEAGE se formaron en Copenhagen en 2008 como parte de la nueva ola de punk rock –algo bastante reseñable, y es la vuelta a géneros pasados y eclécticos de bandas tan jóvenes-, cuando todos, toditos los miembros de la banda rondaban los 17 años de media. Firmaron con 3 discográficas diferentes, en EEUU y Dinamarca.

En 2011 lanzaron su álbum debut, New Brigade. Desde entonces, han lanzado otros tres discos, forjando una carrera sólida y ascendente. Su post-punk ha hecho que se les califique como los Fugazi daneses, un título que honra de aquí a la Luna. Y no ha sido por nada: los tres álbumes de su carrera han sido nominados a los European Independent Album of the Year Award.

DECLAN MCKENNA

Declan nació en 1998 y en 2014, cuando tenía 16 añitos, le dio por auto-lanzar un tema que se convertiría en un hit mundialmente conocido: Brazil. En él, criticaba abiertamente a la FIFA y la celebración de su Copa Mundial en Brasil, dejando de lado la miseria que acuciaba –y acucia- al país. Tras el éxito de la canción, recibió ofertas de 35 discográficas, hasta firmar con Columbia, finalmente. Algunos de sus temas posteriores, como Paracetamol, manifiestan su compromiso con la realidad social que le rodea y de la que es tremendamente consciente. Este, en concreto, habla de la representación de los adolescentes LGTB en los medios de comunicación.

McKenna es consciente de su pelotazo, pero trabaja duro para quedarse. Suena a The Strokes, a Arctic Monkeys, a Vampire Weekend. Pero va más allá. Sus temas Bethlehem, que condena la religión por potenciar el odio y las guerras, y la espídica y electrizante Isombard, sobre cómo el periodismo justifica la brutalidad policial y la xenofobia.

CLOUD NOTHINGS

La banda, procedente de Cleveland (Ohio) comenzó como un proyecto en solitario de su cantante, Dylan Baldi. Este joven de 25 años levantó la que se convertiría en una banda definitiva dentro de la escena noise, punk-rock, al fundarla en 2009, con tan solo 18 años.

En realidad, el proyecto lo comenzó como una ‘falsa banda’, cuya música componía él solo y colgaba en Myspace. Cloud Nothings fue invitada por el promotor Todd Ptric, de Nueva York, para telonear en Brooklyn a los Woods y Real Estate. Baldi se puso las pilas, juntó a una banda y dio el concierto. Al poco tiempo, dejó la universidad para dedicarse 100% a una de las bandas más prometedoras de su generación.

RAURY

Raury Deshawn Tullis es uno de esos artistas a los que se les ha aparecido la Virgen, en su caso con tan solo 18 años. ¿Por qué? Por componer un tema que se convertiría en un éxito secular: God’s Whisper. La canción estaba incluida en su primer disco, Indigo chill, publicado en 2014.

Criado en Georgia, Raury mezcla desde sus inicios –aunque cuesta localizar el origen de un artista cuya carrera acaba de empezar prácticamente- el rap con el folk alternativo y la electrónica. En su último álbum, All we need, se puede apreciar una gran similitud a su trabajo anterior; y es que quizá no le haya dado demasiado tiempo a procesar su éxito y madurar.

No obstante, su carrera sigue hacia arriba, con colaboraciones con artistas como Lorde –de su quinta-, en la banda sonora de Juego de Tronos. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que tiene una voz propia, la cual, según él, no quiere utilizar para crear un género nuevo, sino una nueva cultura.

Under 20