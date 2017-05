U2 estrenan en directo una canción de su futuro nuevo disco

Hace tres años U2 publicó ese disco que se coló automáticamente en todos los iTunes del mundo: Songs of Innocence se distribuyó de forma gratuita e inmediata a través de la plataforma de Apple al principio, y el álbum, producido por Danger Mouse y que suponía el regreso del combo irlandés cinco años después de No Line On the Horizon, acabaría siendo número 1 en siete países y colocarse en el top ten de más de veinte países del mundo.

Ahora, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. ya comienzan a dejar oír por dónde irán los tiros en Songs of Experience, el esperado nuevo ejercicio discográfico de U2 que, según han prometido, verá la luz este curso. Y esa muestra es The Little Things That Give You Away, que hace unos días interpretaron en el directo que ofrecieron en Vancouver en medio de la gira de aniversario de The Joshua Tree (que también pasará por Barcelona el próximo 18 de julio, cuando se presenten en el Estadio Olímpico junto a Noel Gallagher’s High Flying Birds), permitiéndose la licencia de colar esta aspirante a nuevo clásico de la banda que ya podemos escuchar todos.

Nueva experiencia