¿Qué pasaría si juntas a uno de los grupos más importantes de la historia del pop y a uno de los productores de música electrónica que están marcando la pauta del beat comercial en los últimos años? Que la cosa sonaría a hit inmediato. Y eso es lo que sucede precisamente en You’re the Best Thing About Me, la remezcla de Kygo que lo une a U2.

Kygo nació el mismo año que U2 publicaban Achtung Baby, y cuando ya llevaban más de una década en activo y varios discos icónicos que pasarían a los anales de la historia del pop. Ahora, el joven productor y la banda irlandesa colaboran en un hit de corte EDM en el que la voz de Bono juega a cortarse y plegarse como un rompecabezas, con una melodía marca de la casa y unos giros que, por momentos, parece querer acercarse al sonido de bandas contemporáneas como The Temper Trap o The Killers.

Una reversión en la que la canción pierde el pulso rockero de la original (que lleva cerca de 5 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify) y haga dimensión clubbing y sonido moderno en esta remezcla. ¿Consigue sacar el nórdico “lo mejor de” los irlandeses?

Lo mejor de los dos