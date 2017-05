Así hechizó Twin Peaks la música española durante casi 30 años

Cuando Twin Peaks llegó a la televisión en 1990, la música electrónica triunfaba en todo el mundo. El Segundo Verano del Amor había inaugurado la última década del siglo XX, por lo que es natural que las primeras influencias de la serie se notaran en el techno y el fuego que David Lynch prendió en el bosque de Ghostwood se propagara por todo el planeta al ritmo de los beats que llevaban diez años soplando desde Detroit.

Un joven Moby, por ejemplo, usó ese mismo año de 1990 un sampler de la banda sonora para la canción que se convertiría en su primer éxito, Go, y lo mismo pasó en nuestro país, donde suponemos que los españoles que la noche del 15 de noviembre en la que Telecinco estrenó la serie no estaban en casa viéndola, fue porque bailaban en alguna discoteca de la ruta del Bakalao: era la noche de un jueves.

Precisamente los primeros ecos de la serie en España los encontramos en la discografía de los valencianos Megabeat. En 1991, los pioneros del denominado “sonido Valencia” incluyeron varios samplers con diálogos en castellano de Twin Peaks en la canción ¿Sabe ya quién mató a Laura Palmer?, en la que además de esta frase se escuchan otras como: “Está muerta, envuelta en un plástico”, que pronunciaba Pete Martell en su llamada al sheriff del pueblo después de descubrir el cadáver de Laura. Megabeat posee también un disco titulado Fuego camina conmigo y una canción con el ingenioso título de Twin Beats.

Un año más tarde, el grupo Fangoria usó un sampler con algunas frases de Twin Peaks en la canción Hacia la eternidad/ Hacia la luz, del disco Un día cualquiera en Vulcano 1.0. Concretamente, las palabras que el Agente Cooper le decía a Leland Palmer cuando está muriéndose: “Ahora conózcase a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque esa luz, mire hacia ella”.

Nadie como Alaska y Nacho Canut han homenajeado tanto a la serie en España a lo largo de su carrera. En Un día en Vulcano 3.0, incluyeron la famosa frase de Lady Leño: “algún día mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto”, en el libreto del disco. También en Interferencias, un álbum de versiones, Fangoria usó un sampler del tema de Laura Palmer para la cover de una las canciones del grupo Heroica; el mismo sampler que luego utilizaría NawjaJean en Mind your head e inspiraría el tema La Paura de los asturianos Mus.

Más discreta es la referencia de Fangoria a la serie en la canción Fantasmas, del disco El extraño viaje, en la que Alaska canta: “Yo fui feliz, pero ahora mismo el fuego anda junto a mí”.

También en el rap español, aunque de manera más puntual, aparecen algunos guiños a la serie, colándose algunas referencias a la misma en los versos de sus canciones. Así, por ejemplo, en Que ni bordao, de Demasiado De, rapean: “Vengo de Twin Peaks, he matado a Laura Palmer con dos cables con empalme dentro de un salon de streaptese”. El rapero Nega, en una de las frases de la canción Días de vino y rosas, dice: “No me pidas que me calme. Vale, lo confieso, yo maté a Laura Palmer”. Y el famoso grupo Violadores del verso tiene un tema llamado Fuego camina conmigo.

En la música “indie” los homenajes a la serie han sido más frecuentes. Una de las canciones de Iván Ferreiro se titula Twin Peaks. En la canción Vacaciones en Corea del Norte, el grupo Manos de topo pregunta “¿Quién mató a Laura Palmer?”. Chucho, en Una f-foto tuya, dice “Y reflotó el cadáver, tu cadáver, Laura Palmer, otra vez”, una canción que más tarde sería versionada por Astrud. Astrud, por cierto, tiene un tema que se llama Todo es lounge y en la que se menciona a David Lynch: “Todo es Lounge, menos mi vida, mi vida es más Lynch”.

Sigamos. En Córdoba existió un grupo llamado Laura Palmer; una de las canciones de Margarita se llama Fuego, camina; y Russian Red sacó en 2014 un disco que llevaba por nombre Agent Cooper. Más original es el mash-up que Bimba Bosé hizo para el desfile primavera-verano de 2008 de David Delfín: aprovechando el tema de opening de la serie, Bimba cantó encima de la misteriosa melodía la canción de Rocío Jurado Como yo te amo, mezcla que tal vez inspirara aquella portada de Interviú en la que la Jurado, envuelta en un plástico, prefiguraba a Laura Palmer. Ese mismo tema de la serie, que por cierto fue número 1 de ventas en España, aparece también en La balada del último neandertal, del grupo Sagrado Corazón de Jesús.

Por último habría que mencionar a Psychotic Beats, uno de cuyos singles, Killer Shangri-Lah, fue recientemente seleccionado por la web Welcome to Twin Peaks como una de las canciones más Twin Peaks de la Historia. Su sello discográfico, de hecho, se llama Log Lady Records, y en la portada del susodicho single, obra de Octavio Terol, aparece el icónico suelo de la habitación roja.

Está por ver si cuando el próximo 21 de mayo se estrene la nueva temporada de la serie, también el trap, que es lo que pega ahora, se llenará de enanos, leños y tartas de cerezas.

Bajo la influencia de Twin Peaks