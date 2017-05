No las conocemos aún, pero como sucedió con PSY (del que hace unos días os compartíamos sus nuevos pelotazos), las conoceremos. Hablamos de Twice, el combo femenino surcoreano que lleva tres días revolucionando internet gracias a su nuevo single, Signal, que consiguió colarse en el podio de las canciones más escuchadas en YouTube por detrás de las omnipresentes Despacito de Luis Fonsi & Daddy Yankee y Shape of You de Ed Sheeran.

No es de extrañar que este combo formado por nueve artistas surcoreanas y surgido del programa de telerrealidad SIXTEEN hace un par de años, haya conseguido superar las diez millones de reproducciones en tan solo 48 horas: en menos de medio año, su anterior hit (Knock Knock), lleva rozadas las cien millones de reproducciones.

Su sonido, con un pie puesto en el mainstream urban americano de algunas de las divas comerciales más reconocibles del mainstream mundial, y otro puesto en un perfil entre k-pop y dance autóctono, ya comienza a sonar con fuerza también de este lado del globo terráqueo.

Las nuevas PSY