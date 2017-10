Cosas que pasaban en la televisión de los años 90 y ya no

Seguro que ya te habías dado cuenta, la televisión ha cambiado mucho desde los 90 hasta hoy. Vamos, que ya casi ni la reconoces. La transformación no solo se ha producido por dentro, sino también por fuera. Antes la tele era cuadrada y se podían poner cosas encima, por ejemplo la mítica flamenca, como si fuera una estantería más. Ahora, las televisiones son planas, panorámicas y podemos ver a Belén Esteban en 16:9 y en alta definición como si fuese una más en nuestro salón.

Pero el cambio más profundo de la tele se ha producido por dentro. Las cadenas son más y la programación es muy distinta a la que encontrabas en la década de Cobi y antes de que superásemos el efecto 2000. Repasamos cómo era la televisión de aquella época.

El salón de casa era tu propio Twitter

No podías comentar en las redes sociales el programa que estabas viendo porque estas no existían, pero el salón de casa era tu propio Twitter. Lo bueno es que prestabas más atención a lo que estabas viendo. Lo malo es que no podías tirar de memes ni de gifs para ilustrar tus chascarrillos. Tampoco había hashtags, por lo que con lo de “¡qué fuerte, qué fuerte lo de anoche!” podías estar refiriéndote a absolutamente cualquier cosa. Mira, así había más intriga.

De todas formas, al final todo el mundo acababa hablando de lo mismo, ya que, recordemos, no había TDT y los canales generalistas eran cuatro. Los trending topics los decidíais tus amigos y tú al día siguiente con vuestras conversaciones. Eso sí, a algunos de los del grupito les hacían más caso que a otros, porque en realidad parece que los influncers siempre han existido.

Se iban a publicidad pero no te decían durante cuántos minutos

Cuando los programas se iban a publicidad te quedabas con la incertidumbre de si te iba o no a dar tiempo de hacer pis y de prepararte un Cola-Cao. Total, que tenías que mear rápido e ir a la cocina a toda velocidad. Ahora lo de hacer cosas durante la publi es mucho menos emocionante pero mucho más cómodo. Con las cortinillas de “volvemos en X minutos” son muchos los espacios televisivos que te avisan del tiempo que van a dedicar a los anuncios, así te puedes organizar y hacer tus cosas por casa.

Anita Obregón presentaba programas

Confiésalo, aparte de ver las pruebas, una de las cosas más guays de sintonizar aquel programa llamado ¿Qué apostamos? que emitía TVE1 era que Ana Obregón era la presentadora junto a Ramón García. Eso te garantizaba echarte unas risas porque la Obregón lo mismo hacía un comentario jocoso que se caía y la veías tirada en medio del plató partiéndose de la risa ella sola.

Su aparente falsa ingenuidad hacía que contase con tantos fans como detractores. Pero te gustase o no, en aquella época la Obregón ocupaba páginas y portadas de revista por su relación con Alessandro Lecquio, así que tenías que verla hasta en la sopa porque estaba en todas partes. Incluso dio las campanadas con Joaquín Prat.

Había programas infantiles que te mandaban revistas a casa

La programación infantil, algo que prácticamente brilla por su ausencia en la televisión actual, era en los 90 una gran protagonista que subía las persianas catódicas desde primera hora de la mañana… incluso los fines de semana. Club Megatrix en Antena 3 y Club Disney en Telecinco fueron los espacios infantiles más potentes de la pequeña pantalla, contando el primero de ellos incluso con carné de socio y revista propia.

Hoy hay canales de televisión en los que se emiten dibujos las 24 horas del día, pero en los que la interacción con los pequeños espectadores brilla por su ausencia. Ni programas, ni presentadores, ni carnés de socio, ni revistas, ni mascotas. Al otro lado, niños embobados sin la posibilidad de participar, interactuar, ni formar parte de una comunidad que le permitía ser mucho más que meros espectadores.

No faltaban los espacios musicales

En los 90 no había Youtube ni Spotify, pero al menos existían los programas musicales en la televisión, algo que ahora cuesta encontrar incluso en MTV. Música sí fue el que más huella dejó. Se emitía los sábados por la mañana en La 1 de TVE (aunque comenzó en La 2) y en cada entrega se hacía un repaso a la actualidad musical, había actuaciones, entrevistas e incluso contaban con su propia lista de éxitos.

Adolescentes y jóvenes tenían así un espacio en la parrilla televisiva que pensaba en ellos. En Canal +, el programa Del 40 al 1 tiraba de croma y de Fernandisco para repasar la lista de Los 40 Principales desde la pequeña pantalla. No le hacía falta más para mantenernos enganchados a los videoclips a los que daba paso con ingeniosas poses y miraditas a cámara.

Te acostabas con los late nights

Cuando Pepe Navarro estrenó en Telecinco en 1995 su Esta noche cruzamos el Mississippi, quedó inaugurado en España en género del late night. La política, la crónica social y la actualidad se daban cita en un plató con aires estadounidenses por el que pasaban colaboradores de todo tipo. Con el Mississippi el país conoció a La Veneno y aprendió a trasnochar.

Después llegaría Crónicas Marcianas, la nave capitaneada por Sardà en la que el trajín de los personajes y profesionales que allí se daban cita y la gritería que se montaba te hacían ir a la cama la mar de relajadito.

Se usaba una cosa llamada TELETEXTO

Antes de que internet llegase a los hogares, el teletexto era lo más parecido que había. Los canales de televisión ofrecían este servicio por el que podías navegar a través de tu mando a distancia. En él había noticias, programación, recetas, concursos, pasatiempos, horóscopos, anuncios de contactos e incluso chats. Aunque todo estaba pixelado, no había fotografías y los textos eran muy limitados, pasabas grandes ratos saltando de página en página mediante los números del mando de la tele. Muchos desconocen su existencia y otros tantos creen que no sobrevivió a internet, pero lo cierto es que el teletexto en España es algo que sigue ahí, agazapado en la trastienda de tu pantalla.

Ya ves, la programación ha evolucionado como si se tratase de un Pokémon, pero también ha cambiado la forma en que se consumen los contenidos. La tele a la carta ha saltado a internet, sabiendo adaptarse al espectador, aunque quizás perdiendo la magia por el camino y olvidándose de producir formatos pensados para los más jóvenes.

Morriña de la TV 90s