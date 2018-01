Más de treinta proyectos repartidos durante tres días en cuatro de las centralitas de difusión escénica, musical y artística de Barcelona para empezar el 2018. No es un sueño ni una utopía, es una realidad que se replica por cuarta vez: hablamos de la nueva edición del TUPPER, y no nos referimos al que te has traído de casa de tu abuela con las sobras de la comilona que te has pegado el finde pasado por Reyes, sino a las jornadas de música electrónica que, a través de workshops, masterclasses, presentaciones, charlas, sesiones de escucha y, claro, conciertos, hará de la oda al beat una universidad y un festival a la vez.

Será entre el jueves 11 y el sábado 13 de enero cuando, repartidos entre la sala Razzmatazz, el Convent de Sant Agustí, el Hangar y el Casal Jove Can Ricart podremos disfrutar de las sesiones en directo de algunos de los referentes del territorio beat europeo: desde las ondas psicodélicas de la gallega Alicia Carrera a la presentación de lo nuevo de Niño, las exploraciones de PLOM y Linalab && !ME, el sonidoretrofuturista de Pola Tog, el tecnopop ochentero de Gravedad Cinética, el techno emocional de NØLAH, el surrealismo cinemático de Ana Gale, las abstracciones clubbers de Abacha Tunde o los collages sonoros de Trash Van Traxx con un espectáculo audiovisual bajo su álter ego de Espacio Profundo, entre otros.

Pero, además, en TUPPER podremos disfrutar de una oferta formativa con tanto o más pedigrí que la que nos ofrece su programación de directos. Entre ellos, los workshops que impartirán Alizzz (aliado de C. Tangana, que desplegará sus trucos de producción), Lina Lab (sobre la técnica del Live Coding, para crear música electrónica en directo, a través de código), Javier Guillén (que nos enseñará a construir un sintetizador) o Sfëar (sobre producción inmersiva); la charla-encuentro de Marc Marzenit con un invitado virtual (y sorpresa) del circuito club; o charlas que bucearán tanto en el contexto clubber de la Barcelona Preolímpica como sobre el papel de la mujer en el sector de la música electrónica, entre otras cosas.

Entra en la web del festival para conocer fechas, horarios y más actividades del TUPPER_4.

