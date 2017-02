No los confundas con Tu Puta Madre ni con M.C.D. (también conocidos como Me Cago en Dios, y más tarde Macarrada) ni con Los Rusos Hijos de Puta. No, Tu Madre Es Puta es una entidad propia; una entidad de realidad y ficción a la vez, que se han inventado su propia historia imaginaria para que la frase “todo es mentira… salvo alguna cosa” se pueda poner en práctica en los márgenes del punk-espectáculo.

Podemos decir que no es verdad, pero también contar la historia imaginaria de una banda que durante los años ’90 Tu Madre es Puta se convirtieron en un icono del metal-punk más marginal: su álbum debut de 1995, Nunca debí hacerle un fisting a mi abuelo, se convirtió en un álbum de culto; y dos discos y varias giras después, el grupo echa el cierre en 2001.

Hasta que en 2016, motivado por lo rico que está siendo el siglo XXI para esputar sobre él, Mónica Flema y sus secuaces deciden regresar con Ensalada de coño, un nuevo vómito sobre el establishment en la que caben canciones protestas, homenajes a estrellas del porno o a Isabel Pantoja y Susanna Griso. Algo que demostrarán en directo los próximos sábado 8 de abril en Barcelona (Razzmatazz) y el viernes 26 de mayo en Madrid (Sala Caracol).

UNOS SPINAL TAP PARA DINAMITAR EL INDIE

No sabemos si Tu Madre Es Puta tienen intención de adjuntarse a circuitos como el del punk, el rock urbano o el metal, pero de momento su propuesta suena más alineada con la de proyectos como Los Ganglios, Ojete Calor, Los Nastys, El Chivi, Putilatex, Gigatrón o Anntona y Los Punsetes, a pesar de que su sonido se ate en corto con propuestas como Mamá Ladilla, Lendakaris Muertos, Envidia Kotxina o, mirando más hacia atrás, el punk inteligente pero no por ello menos escatológicos de los primeros Siniestro Total o Los Toreros Muertos.

Esa suerte de circo de ficción que se han montado, con una historia de realidad irreal, comunicando una trayectoria tan corrosiva como la que podrían haber tenido, abre una nueva vía para el punk endemoniado en el circuito musical alternativo.

CULTURA PUNKPULAR

Nadie está a salvo de su acidez hilarante y su brutalidad lírica: tiran de punk garagero, casi como una parodia de Los Nastys o Los Rusos Hijos de Puta para cantar a la presentadora de Espejo Público (Susanna Griso) o dibujar una balada punk que sostenga su propia historia imaginaria (Tu madre es puta o El Team Rocket Despega de Nuevo, donde despliegan su lema oficial: “no somos un grupo, somos una casa ardiendo”), proponen a Isabel Pantoja hacer un viaje en el tiempo para abortar a Paquirrín (Aborto es deseo), se acercan a los cantautores para rendir culto a una pornstar (Gianna Michaels), sacuden contra los tópicos del compromiso político de los grupos (Canción Protesta), firman la última canción misógina y políticamente incorrecta del circuito (Mi novia) o un auténtico desfile de escatologías brutas (Alcohol y Avecrem y Mi misión)

INVENTANDO LAS NO-CANCIONES

De las doce canciones que suman menos de media hora en esta Ensalada de Coño, tres de ellas rompen con el propio formato de canción: desde la amenaza y aviso de más de un minuto afinando y afilando de La próxima canción se llama a la cyberparodia de Error en la descarga o esa patada al punk estirado de Petarlo.

¿Supone esto que Tu Madre Es Puta (sic) espute un discurso diferente y divergente al de la parodia punkarrona general? Tampoco vamos a hablar de ellos como de vanguardia, pero como mínimo pretenden alejarse del sota-caballo-rey de muchos de los grupos del circuito punk chillón y, sobre todo, de la falta de humor propio del circuito alternativo.

Tu Madre Es Puta