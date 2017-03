Una foto del actual presidente estadounidense, una carta de tarot de La Torre que se podía descargar de internet, una vela anaranjada, un clavo, una bolsa llena de agua y otra de sal, una pluma de ave (podías pillarla en una pollería), un mechero y un cenicero.

Parece coña o una especie de Halloween en diferido, pero no lo es: esos eran los requisitos que se pedían en un evento de Facebook con un objetivo, una brujería masiva en contra del mandatario Donald Trump en Boston para intentar embrujarlo y que deje la Casa Blanca. Pero no os confundáis: la idea no era hacerle daño a él o a su familia, sino que (vaya uno a saber cómo) Trump decida abandonar la casa presidencial.

El primero de los rituales se llevó a cabo hace unos días, con la promesa de que se repitan una vez al mes, los días en los que la luna esté en cuarto menguante. En el ritual, los participantes escribieron con el clavo que se les reclamaba el nombre del presidente en la vela naranja, colocar el resto de objetos requeridos en círculo y apoyar la carta en posición vertical mientras el autor del ritual va recitando el Salmo 23 acompañado de frases como: “que Trump no dañe a ningún alma humana, animal, piedra, arroyo ni mar; para que no usurpe nuestra libertad ni llene nuestras mentes de odio, confusión, miedo o desesperación”.

Creednos: no tiene desperdicio. ¿Se convertirá la White House en Witch House?

Trump-a de brujas