Cuando desde Galicia nos llegaron las primeras ondas de Trajano!, aún no éramos conscientes de estar ante una de esas bandas que conseguían catalizar no sólo el sonido de la new wave británica de Joy Division y similares (algo que ya habían hecho grupos británicos unos años antes, como Editors o White Lies, por ejemplo), sino también el de las propuestas más singulares y radicales de los años ’80 en España, como Derribos Arias y Golpes Bajos.

Han pasado seis años desde Antropología, el sonado debut (del que os hablamos en su momento) de la banda capitaneada por Lois Brea que los colocó como uno de los grandes reclamos de festivales de todo el país. Tras algunos cambios internos, algunos replanteamientos de sonido y concepto en el seno de la banda, la publicación de Ícaro, un doble single que sirve como mediador entre lo que eran y lo que serían Trajano!, y la puesta en marcha por parte de Lois de su proyecto en solitario, el combo ya tiene preparado el siguiente paso.

Ya amenazaron hace unas semanas con Álgebra opuesta, un singular primer adelanto de lo que será Lázaro, el inminente segundo álbum largo de la banda (que verá la luz el 23 de febrero), y que basculaba entre la facción más elegante del pop nuevaolero con inyecciones psicodélicas; y ahora lo hacen con Ave Negra, jugando con un riff mucho más mecánico, mirando frente a frente a la sonoridad de bandas como Devo o Kraftwerk pero desde una perspectiva contemporánea.

Levántate y anda