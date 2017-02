Tras tanto anunciarse, hoy ha llegado el día: se estrena en salas de cine españolas la secuela de la icónica Trainspotting, uno de los últimos filmes de culto que, a mediados de los ’90, consiguió cambiar a una generación: un relato sobre la marginalidad, la amistad, las drogas y viceversa que impactó en la juventud tanto por ese apabullante guion que estuvo nominado a los Oscars como el trampolín definitivo tanto para Danny Boyle como director como para actores como Ewan McGregor o Robert Carlyle.

Ahora, con Trainspotting 2 esperando en las salas para empezar a reventar las salas hoy mismo, hay otra cosa de la que se va a hablar (y mucho); algo que también sucedió con la primera: la banda sonora.

Y esta secuela sonará a algunas canciones icónicas de la primera entrega pero revestidas (como la reversión del Lust for Life de Iggy Pop con la intervención de The Prodigy; o el ahora Slow Slippy de Underworld) junto a otros cortes que amenazan con convertirse en icónicos, sobre todo los de “nuevos grupos” como Wolf Alice, Young Fathers, High Contrast o Fat White Family, que acompañan a clásicos de The Clash, Queen, Blondie o Frankie Goes to Hollywood, entre otros.

Reborn Slippy