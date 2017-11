El movimiento feminista cada vez va tomando más fuerza en nuestro país y no son pocos los colectivos que se crean en defensa de sus diferentes intereses. Como ya sabemos, éste no es un movimiento homogéneo, sino que cuenta con diversas ramas con postulados, teorías diferentes y perspectivas radicalmente distintas sobre lo que se debe conseguir con el feminismo.

En esta ocasión nos vamos a centrar en el movimiento abolicionista, y para ello hemos contactado con las chicas de TradxAbolición, un grupo de traductoras que abogan por difundir las bases del feminismo abolicionista traduciendo textos para que estén al alcance de toda la comunidad hispanohablante. Hemos hablado con ocho de sus integrantes y la siguiente entrevista es el maravilloso resultado.

“España es un país muy putero: si no nos centramos en las condiciones que conforman esta práctica de desigualdad como es la prostitución cualquier intento de cambiar nuestra propia realidad está condenada a fracasar”

Lo primero de todo, las presentaciones. ¿Qué me podéis decir de vosotras? ¿Quiénes sois?

R.: Por mi parte soy traductora profesional y feminista radical.

M.A.B.: Soy psicóloga, terapeuta familiar y especialista en trauma.

A.P.: Me llamo Analía Pelle y soy traductora profesional de inglés desde hace 15 años, también me dedico a la actuación y a las artes. Me uní al grupo de Traductoras después de haber conocido el blog por un artículo sobre temas abolicionistas. Me quise sumar porque desde hace tiempo creo que el abolicionismo es fundamental para hacer una defensa efectiva de los derechos de la mujer, para abordar la violencia sistémica hacia la mujer, y para que haya igualdad. Y así alcanzar una verdadera libertad tanto para hombres como para mujeres.

O.B.: Me llamo Olga Baselga, profesora de idiomas y ocasionalmente traductora. Soy mujer, transexual, lesbiana y transfeminista. Me declaro radicalmente contraria a la regulación de la Prostitución y de la Gestación Subrogada, desde una perspectiva anti-neoliberal y de género. Soy activista y voluntaria en distintas organizaciones feministas españolas.

T.P.: Me llamo Tilo Pez, soy argentina, abogada no ejerciente, vivo en Italia desde hace 27 años y conocí el Blog de Traductoras por internet. Inicialmente traducía artículos abolicionistas en italiano hasta que logré contactarlas, así entré a formar parte de este formidable grupo de mujeres voluntarias, serias y responsables que trabajan para la abolición de la prostitución y la adopción del Modelo Nórdico.

E.V.: Me llamo Elena de la Vara. Jurista y feminista.

C.H.: Concha Hurtado, afiliada al partido feminista alemán y a la asociación SISTERS, una de las pocas asociaciones que ayuda a las mujeres a salir de la prostitución en Alemania , donde sí hay muchas asociaciones para que las mujeres entren en la prostitución. He colaborado en la coalición abolicionista alemana Stop Sexkauf y milité en Iniciativa Feminista donde fui su vicepresidenta al inicio, antes de trasladarme a vivir a Alemania.

Somos un grupo formado por feministas abolicionistas que hablamos distintos idiomas y que colaboramos de forma altruista en la traducción al español de los textos más relevantes que se producen en el abolicionismo europeo e internacional. Hemos unido fuerzas para la búsqueda de información y de investigaciones sobre los efectos de las distintas políticas sobre prostitución, para organizar sus traducciones y darles la máxima difusión. Tenemos un blog, Twitter y un canal de Youtube. Trabajamos para la adopción del Modelo Nórdico.

Nuestras prioridades son, en primer lugar, dar voz y difusión a las supervivientes de la prostitución que relatan en primera persona sus experiencias vividas dentro y fuera tras haber escapado del control de sus explotadores. Es importante que hablen y se conozca su realidad cuando ya no están bajo su vigilancia y pueden hablar libremente de la violencia de puteros y proxenetas.

“Somos un grupo formado por feministas abolicionistas que hablamos distintos idiomas y que colaboramos de forma altruista en la traducción al español de los textos más relevantes que se producen en el abolicionismo europeo e internacional”

Estos son enlaces a algunos de los textos escritos por supervivientes que hemos traducido:

En segundo lugar, queremos dar a conocer la información que no se suele difundir en los grandes medios y que no llega a la sociedad porque esta información está muy filtrada por los hombres que los dirigen y que se benefician del uso de la prostitución. Traducimos investigaciones que han realizado periodistas comprometidas con los derechos humanos que denuncian los vínculos entre el lobby putero-proxeneta y las denominadas asociaciones de “trabajadoras sexuales” que defienden ante la opinión pública la legalización de la prostitución y la descriminalización de los burdeles y el proxenetismo.

En España, por ejemplo, debido a la inmensa corrupción y las complicidades que los hombres poderosos que manejan la prostitución tienen con las instituciones, no hay apenas periodistas que se atrevan a investigar la financiación de estos supuestos “sindicatos de trabajadoras sexuales” , que tienen un despliegue de medios e influencias que no se corresponde con el dinero que las cuotas de sus prostitutas afiliadas permitiría.

Estos “sindicatos” con mujeres como caras visibles pero que en realidad defienden los intereses de los explotadores, se comportan como si fueran los representantes de todas las mujeres prostituidas frente a instituciones, partidos políticos y medios de comunicación, mientras invisibilizan a la inmensa mayoría de las mujeres que sí están siendo prostituidas y a las supervivientes que hablan sobre la violencia sufrida. Queremos visibilizar lo que a los prostituidores no interesa dar a conocer a la opinión pública.

F.: Twitter es una buena plataforma para la difusión, además existe una gran comunidad de personas implicadas o interesadas en la política. Cuando se planteó crear nuestra cuenta y el canal de YouTube, en los ambientes políticos tuiteros casi nunca se hablaba de manera crítica sobre la explotación sexual, de hecho, a día de hoy muchas personas no consideran la prostitución como una explotación más. Hay mucha propaganda de proxenetas y tratantes, incluso desde el ámbito académico , y muy poca información sobre la realidad de estas violencias. Así que pensamos que era una buena forma de hacer piña con otras feministas abolicionistas y de paso que otras personas tomaran conciencia sobre estas violencias.

Para difundir vuestro mensaje, ¿qué ofrece Twitter que no tenga otras plataformas?

F.: La sencillez y la inmediatez, que pueda llegar a ser contraproducente, pero este es el riesgo de vivir en este mundo donde la información fluye de manera vertiginosa. Sin embargo, creo que no ha salido tan mal la experiencia, no son pocas las chicas y chicos jóvenes que nos han escrito contándonos que gracias a nosotras han podido conocer otra realidad a la que suele mostrar la propaganda del lobby de la prostitución. El hecho de que haya personas usando nuestras publicaciones para la pedagogía en sus espacios de militancia es la mejor forma de agradecimiento que podemos tener.

“Nuestras prioridades son, en primer lugar, dar voz y difusión a las supervivientes de la prostitución; y en segundo, dar a conocer información que no se suele difundir grandes medios, filtrada por los hombres que los dirigen”

Vuestro discurso se centra en el abolicionismo de la prostitución. Para los neófitos en este tema, ¿en qué consiste exactamente vuestra postura?

C.H.: El modelo nórdico [LEE UN TEXTO TRADUCIDO SOBRE ELLO] para la abolición de la prostitución que defendemos es la única legislación que ha reducido la trata de forma efectiva en los países donde lleva años implementado. Comenzó en Suecia en el año 1999 y ha sido un éxito rotundo. Antes de 1999 la prostitución estaba legalizada y las feministas suecas estuvieron más de 25 años reivindicando la abolición porque consideran la prostitución como un obstáculo a la igualdad y una forma de violencia hacia mujeres y niñas. Aprobaron una serie de medidas destinadas a erradicar la prostitución dentro de la ley orgánica contra la violencia hacia las mujeres. Son países pioneros en igualdad y derechos de las mujeres. Tras 18 años de aplicación de esta ley no hay redes criminales de trata de mujeres instaladas en el país, hay muy pocas mujeres ejerciendo porque la demanda se ha reducido drásticamente. Estas son las medidas vigentes en los países nórdicos y que reclamamos:

Descriminalización de las mujeres prostituidas. La ley impide expresamente que puedan ser objeto de ningún tipo de sanción por ejercer. Ayudas integrales para las mujeres que quieran dejar la prostitución. Renta mínima de inserción. Asesoramiento legal y laboral. Formación. Ayuda profesional para tratar las secuelas médicas y psicológicas que la prostitución inflige a la salud de las mujeres, como el trastorno de estrés postraumático, enfermedades de transmisión sexual, lesiones genitales permanentes, etc. Criminalización total del proxenetismo y del lucro con la prostitución ajena en todas sus formas. Prohibición de los burdeles y de la prostitución organizada. Formación específica sobre la prostitución desde una perspectiva de género y abolicionista a todos los profesionales implicados, desde abogadas, policías, jueces y fiscales hasta terapeutas o funcionarios que tengan que interactuar con las mujeres que estén dentro o que salgan prostitución. Programas de sensibilización en medios de comunicación y de educación en centros escolares y de formación sobre la realidad de la prostitución y sus consecuencias en toda la sociedad para prevenir la existencia de futuros consumidores de prostitución. Criminalización de los puteros. La compra de sexo se multa de forma generalizada y se encarcela a reincidentes y quienes soliciten sexo con menores. Esta se ha demostrado la medida más eficaz para combatir la trata porque es la más eficaz para reducir la demanda de prostitución ya que la mayoría de los hombres que pagan por sexo dejan de hacerlo si eso conlleva figurar en un registro oficial, recibir notificaciones de multa en el domicilio familiar y arriesgarse a ir a la cárcel. Es una medida muy fácil de implementar porque para la policía es muy fácil localizar y pillar in fraganti a los puteros. Al contrario de lo que afirman falsamente los detractores de la abolición, la prostitución necesita ser publicitada de alguna forma para que los puteros sepan dónde acudir y por lo tanto no puede ser clandestina. En Suecia un policía se hace pasar por cliente para concertar una cita, acude la dirección y se queda esperando en la salida a que salga del lugar un putero real. Le interrogan sobre la persona a la que ha visitado y si no puede responder a preguntas clave se le multa. El 80% confiesa inmediatamente, y paga la multa en el acto para que no le llegue a casa la notificación, pero queda registrado y se le comunica que se arriesga con la reincidencia a ir a la cárcel. Las prostituidas tienen mejor posición ante el putero porque a ellos se les puede perseguir y a ellas no, lo que ha reducido mucho la violencia hacia ellas. Antes de la introducción de esta medida el 13% de los suecos había pagado por sexo alguna vez en su vida. Ahora solo el 8% lo ha hecho. He dejado para el final y profundizado en esta medida porque es la que más importante y la que más reticencias genera por el cambio de estigma que supone (de prostituida a prostituidor) y por el gran número de puteros que se resisten a perder la impunidad.

Históricamente la prostitución ha sido siempre prohibida o reglamentada y toda la persecución y control se ha ejercido siempre contra las mujeres prostituidas. La abolición de la prostitución es una reivindicación del movimiento feminista desde hace más de dos siglos muy vinculada al sufragismo, siendo Clara Campoamor una de sus grandes defensoras en España. Se centró en perseguir el rufianismo, descriminalizar a las prostituidas y ayudarlas a salir de la prostitución, como los famosos liberatorios que gestionaron las feministas republicanas. Lograron el decreto abolicionista aprobado por el Gobierno republicano en el verano de 1935. Por desgracia , el golpe de estado y la dictadura franquista eliminaron todos los avances que las mujeres en este y otros temas fundamentales habían conseguido. En la dictadura se volvió a reglamentar la prostitución acotando espacios donde ejercerla bajo pena de cárcel si se traspasaban y con exámenes médicos obligatorios solo para las prostituidas.

“La práctica de la prostitución exige la entrega no solo del cuerpo físico, sino también de la mente, del alma y de la dignidad para que sea comprada o vendida, es decir la entrega del entero ser”

La despenalización parcial del proxenetismo que en 1995 se introdujo en el código penal en el gobierno socialista explica el aumento exponencial del número de burdeles que se produjo en esa época. Imagina las consecuencias que tendría en España la descriminalización total del proxenetismo que implica la legalización de la prostitución. Desaparecerían las pocas barreras a las mafias y proxenetas que todavía existen y aumentarían aún más los negocios de los hombres que manejan la prostitución. Por eso son los proxenetas y los puteros los impulsores de la legalización, es a ellos a quienes la prostitución beneficia y enriquece, no a las mujeres prostituidas que apenas reciben el dinero que pagan los puteros .

Dentro del abolicionismo, además de la prostitución, también entran tanto el cine porno como otro tipo de porno, el sector de las webcams, por ejemplo. ¿Tienen estos últimos las mismas consecuencias para la sociedad que la prostitución?

O.B.: No es que tengan las mismas consecuencias, es que son engranajes de la misma maquinaria. La pornografía, lejos de representar el sexo tal y como se produce entre dos personas que se desean como iguales, se respetan como tales, se aman como personas, es casi siempre una repetición de estereotipos de género, en el que los hombres son protagonistas y dominantes, y las mujeres objetos subordinados a ellos y sus deseos. Las webcams ofrecen exactamente lo mismo, sólo que más inmediato y doméstico, pero con la misma lógica androcéntrica. Lógicamente, se ha difundido y difunde con tanta rapidez, y en tal volumen e insistencia que ha terminado sustituyendo a la educación sexual.

“Hay mucha propaganda de proxenetas y tratantes, incluso desde el ámbito académico, y muy poca información sobre la realidad de estas violencias”

Las consecuencias de la pornografía son inmediatas: los hombres buscan en el mundo real lo que representa, y sólo lo encontrarán pagando a una mujer para que realice lo que ha visto, o bien forzándola. En cierto modo, el cine porno es propaganda de la prostitución y el libro de texto de sus prácticas abusivas.

R.: Lo primero es no llamarlo “cine porno”. No tiene nada que ver con el cine, que es un arte, aunque se haya querido “glamourizar” la pornografía llamándola “cine”, y a la que gente que participa en ella “estrellas”.

En la pornografía, los proxenetas utilizan los cuerpos de mujeres reales, muchas de ellas víctimas de abusos sexuales (especialmente en la infancia) para hacer escenas reales. Todo lo que se ve en pantalla es algo real que le sucede a una persona real, así que tiene consecuencias reales para esa persona. Además, las tiene para la sociedad porque el orgasmo es un condicionante: si desde adolescentes relacionamos el alivio sexual con las vejaciones que se ven en la pantalla, esos actos se reproducen a la hora de tener relaciones. Los efectos los estamos viendo ya en el sexo, pero también incentiva la violencia contra las mujeres; muchísimos asesinos en serie han resultado ser adictos al porno.

Lo mismo pasa en las webcams, simplemente sucede a tiempo real. Incluso las mujeres y hombres que hacen cámaras solos están “al servicio” de la gente que les paga por que hagan lo que ellos quieren en ese momento. Es prostitución en vídeo .

No podemos ignorar la diferencia en el número de mujeres y hombres dentro de la prostitución y el porno. Siempre se nos ha enseñado que ellos tienen el poder y nosotras debemos estar a su servicio. ¿Cómo inculca la sociedad a través de la educación este tipo de pensamiento?

O.B.: Básicamente, esta diferencia se difunde y defiende a través de la idea de que esas diferencias sexuales entre géneros son naturales, una gran mentira mil veces repetida.

Tanto se ha repetido y ensalzado la presencia y potencia de la testosterona que se la ha llegado a responsabilizar del comportamiento sexual del hombre, hasta convertirlo en presunta víctima de un presunto ‘impulso incontrolable’. En realidad, ese impulso no es natural, ni mucho menos incontrolable, sino cultural y validado por la educación androcéntrica. Es cierto que la testosterona y sus derivados influyen en la libido (las mujeres también pueden tomarla para subirla, aunque su efecto tiene variaciones individuales), pero nunca se podría calificar de incontrolable.

A partir de esa gran mentira se ha elaborado la leyenda de que la prostitución es una necesidad y que la pornografía es una representación del sexo ideal, cuando en realidad la primera es un campo de batalla donde las mujeres son sometidas al ‘guerrero’ y la segunda un simple medio de propaganda. De hecho, ni en la una ni en la otra hay verdadero sexo, es decir, placer, atracción y satisfacción mutuos entre personas, sino dominación del poder varonil sobre el cuerpo de la mujer, convertido cultural (que no naturalmente) en objeto de disfrute unilateral.

Por cierto, la que esto escribe es mujer transexual y lesbiana, por tanto, sabe lo que es tener no sólo testosterona, sino genitales masculinos, además de haber pasado por una socialización como hombre durante los 37 primeros años de vida. Ergo… ¡Que no os engañen!

M.A.B.: Nuestra lucha es contra la incomprensible resistencia que existe a respetar los derechos humanos de los individuos cuando estos se aplican a la mujer.

Por ello sabemos que, como fruto de esta sociedad, nos desarrollamos entre la espada y la pared, es decir, nos toca vivir en un mundo que no nos permite crecer como individuos y que da lugar a una frustración constante. En este sentido es razonable que muchas mujeres decidan adaptarse a este entorno, adaptarse a la continua objetificación y asumirla como identidad. Esto último nos otorga una sensación percibida de control en contraposición al miedo y la incertidumbre que provoca el no hacerlo. Nuestra postura abolicionista nos lleva a pensar que esta circunstancia no favorece la llegada de este cambio que tanto necesitamos pues finalmente ese control del que hablamos es absolutamente efímero y lo que hay en el fondo es indefensión y sometimiento.

Ya es mucha la información disponible sobre la relación existente entre prostitución y trata y cómo ambas se retroalimentan entre sí favoreciendo a los encargados de la economía sumergida, los grandes grupos de proxenetas y mafias. Es tan simple como que nos fijemos en los efectos de la abolición en Suecia sobre la trata y la criminalidad y contraponerlos a los efectos de la legalización en Alemania u Holanda.

“Son los proxenetas y los puteros los impulsores de la legalización, es a ellos a quienes la prostitución beneficia y enriquece, no a las mujeres prostituidas que apenas reciben el dinero que pagan los puteros”

¿Qué consecuencias tuvo la revolución sexual de mediados de siglo pasado y su doble moral con respecto a este tema?

F.: No hubo ninguna revolución sexual . Quienes nacieron poco después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron una juventud en la que se les prometieron un futuro prominente, unos mensajes dirigidos a una clase media emergente muy parecidos a los que veíamos poco antes del 2008. En este contexto algunas personas si lucharon para cambiar el orden establecido, actuaron, pero lo que en realidad pasó fue que el intento de mujeres organizadas por construir su propia realidad fue rápidamente silenciado. De ahí viene, por ejemplo, la industria del porno. Por otra parte, el tráfico de drogas, junto a la represión del estado aseguraron la ruina de muchas personas e impidió que las nuevas generaciones se organizaran para conformar una nueva realidad, la suya. Cuando ves que la propaganda que glamouriza la prostitución vuelve a los medios, cuando ves que la droga y los locales de juego vuelven a los barrios obreros, da la sensación de estar repitiendo la historia como farsa, que diría Marx.

E.V.: Realmente no podemos decir que haya existido una liberación sexual femenina: lo que ha sucedido es que se han quebrado los límites impuestos por la religión sobre la sexualidad masculina desarrollándose sin límites. Es la sexualidad masculina la que ha conseguido imponerse acríticamente a costa del argumento de la libertad y es esta sexualidad la que pretenden que sea también la nuestra. Ahora tenemos una sexualidad machista acrítica cada vez con menos límites bajo el argumento de la libertad, pero eso no supone que las mujeres estemos sexualmente liberadas, no podemos estarlo mientras en el imaginario colectivo se nos siga viendo como objetos y no como sujetos de la relación sexual.

“No es posible que nos construyamos a nosotras mismas como sujetos plenos si vivimos en una sociedad donde claramente no lo somos”

Encontramos una gran tolerancia en la sociedad hacia la prostitución que se apoya en frases como ”es que es el oficio más viejo del mundo”, ”los hombres son así y por eso recurren a ello”. ¿Qué opináis?

M.A.: Es importante señalar que el cuerpo ni siquiera nos pertenece como individuos en el sentido de lo involuntario, es decir, aquellas acciones a las que damos sentido con posterioridad o tratamos de entender, pero de las cuales no hemos sido partícipes en un sentido consciente. La disociación es un fenómeno que lo ejemplifica, pues que demuestra que con el miedo, el cerebro no sólo elige huir o luchar sino que pone en marcha una respuesta en el cuerpo, la congelación. Se trata de un fenómeno físico involuntario y universal y que, cuando se activa, se caracteriza de un estado en el nadie podría luchar o escapar del peligro y mucho menos pedir ayuda.

Adicionalmente, los estudios en trauma han descubierto que la inherente imprevisibilidad de esta respuesta involuntaria tiene una consecuencia muy grave, que la persona se culpe de lo que le ha sucedido. Además, una acumulación de culpa es algo que hace vivir a la persona sintiéndose en realidad inexplicable, falsa o peligrosa y transformando su vida en un encadenado de situaciones que siente que no podrá controlar y a las que tampoco logra dar explicación por sí mismo. Esto recuerda a algo que los psicólogos denominaron trastorno de estrés post-traumático y que casos graves puede condicionar la vida de cualquier individuo hasta conducirlo al suicidio, afectando también a familias y comunidades.

El argumento pro-prostitución que aboga por su antigüedad debería por tanto ser en sí mismo considerado anticuado (ya sea afirmado por boca de un género u otro), ya que deja de ser razonable desear conceptualizar como trabajo una “costumbre” a sabiendas de que juega con la vulnerabilidad del sentido de la identidad del ser humano. Por todo esto, la realidad es que nadie está a salvo mientras se venda el cuerpo.

El hombre que consume prostitución tarde o temprano se niega a sí mismo que esté participando de estas consecuencias o que su gravedad sea tal para la mujer y esto se ve apoya y mantiene continuamente a través del patriarcado. Cierto es, que todxs somos especialmente tercos a cambiar de opinión, sobretodo si no existe un grupo grande de personas con una opinión distinta y que pueda argumentar lo contrario. En ese sentido, nosotras pretendemos ser ese grupo. El hombre que ha sido consumidor puede perdonarse a sí mismo y redefinirse pues nadie está condenado a ser la misma persona hasta el final de sus días.

R.: Que algo sea antiguo no lo hace bueno y no podemos seguir disculpando a los hombres por todo lo malo que hacen.

¿Qué relación hay entre la prostitución, las diferencias de poder y el capitalismo?

C.H.: Toda la relación. Rosa Cobo, en su libro La prostitución en el corazón del capitalismo , profundiza precisamente en esta relación. Que insistencia observamos en poner siempre el foco en si la mujer quiere ser o no tratada de esa forma tan dañina para poder sobrevivir y quitarlo de los responsables que lo promueven y se benefician. Los hombres acaparan los recursos y el ejercicio del poder dejando a muchas mujeres sin recursos para que con ello puedan someterlas sexualmente a cambio de las migajas mientras los proxenetas, los capitalistas de este negocio, se forran a costa de ellas. Las diferencias de poder hacen que los hombres puedan prostituir para acceder sexualmente a mujeres a las que en una sociedad igualitaria no podrían y además beneficiarse económicamente de ello

V.: Hay toda una relación indivisible entre capitalismo y masculinidad, ambos se retroalimentan. El capitalismo es un sistema económico hecho a medida y a imagen de la masculinidad, esta se basa precisamente en la dominación, en el poder, en la jerarquía, que a su vez irradia a la sexualidad. La erótica masculina está basada en poder, solo de esta manera podemos entender como los hombres ven satisfechos sus deseos sexuales mediante la prostitución, precisamente porque el precio asegura la jerarquía de esa relación, les asegura que ellos son los que mandan. Cuanto más desprovista de poder este la otra persona más satisfacción obtendrá la masculinidad. Vivimos en un mundo profundamente androcéntrico donde todo se desarrolla desde la forma de entender la realidad masculina.

“La pornografía, lejos de representar el sexo tal y como se produce entre dos personas que se desean como iguales es casi siempre una repetición de estereotipos de género”

Como en todo sistema capitalista imagino la prostitución se rige por la ley de oferta y demanda. Si se reclaman ciertos servicios habrá quien los dé, y se suele culpar de ésto a la prostituta en vez del putero o proxeneta. ¿Qué tenéis que decir en cuanto a este tema?

F.: Es una de las consecuencias directas de la cosificación de las mujeres. Se está constantemente evitando el foco de los verdaderos perpetradores. También podemos verlo a diario, lamentablemente, en noticias sobre violencia machista, en un momento sabemos todo sobre ellas y apenas algo o nada de ellos, y con esa misma rapidez tenemos a miles de hombres, de una manera u otra, culpando a la víctima de la violencia que ha sufrido

P.: La prostitución es una realidad compleja, que no puede ser reducida solo a la ley de oferta y demanda. Porque se basa y rige sobre el sistema prostituyente, este necesita de tres factores indispensables para su supervivencia, estos son: el sistema patriarcal, el neoliberalismo (en el cual todo se puede comprar y vender, todo tiene precio, en este principio la ley de oferta y demanda) y por último razones culturales y raciales típicas de cada país. Sin estos tres factores que actúan conjunta, la prostitución colapsaría inmediatamente.

En la actualidad, casi todos los países han cancelado las sanciones penales contra las mujeres prostituidas, manteniendo como crimen penal solo el proxenetismo. Los países donde ha sido descriminalizada completamente la prostitución son: Alemania, Holanda, Suiza y Nueva Zelanda han permitido de esta manera convertir legalmente los proxenetas en empresarios; como consecuencia no existe ninguna penalización para las mujeres, los puteros y los proxenetas.

El modelo nórdico sanciona puteros y proxenetas. Entre los países que han adoptado este sistema encontramos a Suecia, Noruega, Francia, Irlanda y próximamente Israel que ya ha aprobado en comisión parlamentaria y por unanimidad la adopción de este sistema para alinearse con los países más modernos y respetuosos con los derechos humanos, nosotras como sostenedoras de la abolición de la prostitución, esperamos que muy pronto también España adopte el sistema nórdico, que consideramos el más evolucionado, el que respeta los Derechos Humanos y porque queremos que nuestro país sea moderno e igualitario.

R.: No puede culparse a la mujer que necesita dinero para vivir igual que no se culpa al obrero del capitalismo. La demanda hace que exista la trata. Sin la trata no podría existir la prostitución, no habría suficiente “oferta”, aunque no me guste hablar en esos términos.

Desde el feminismo neoliberal se defiende la prostitución como algo que la mujer puede elegir libremente. ¿Existe de verdad esta libertad?

R.: Creo que hay que mover el debate, porque que algo se elija no significa que esté bien. La mayoría no pueden elegir porque si te estás muriendo de hambre no es una elección libre . Pero, aunque fuera así, los cuerpos humanos no pueden consumirse. Las mujeres no somos objeto de consumo masculino y el hecho de coaccionar a alguien con dinero por sexo ya está mal. Vamos, que centrar el debate en si es libre o no la elección es un error, porque la prostitución es negativa desde la base.

C.H.: Los únicos que eligen libremente en la prostitución son los puteros y los proxenetas . Ellos sí han decidido libremente y sin coacciones organizar, traficar, lucrarse, legislar y pagar por prostituir mujeres desde hace siglos. Siempre fue un negocio esclavista dirigido por hombres en un mundo del que se han apropiado de los recursos y del ejercicio del poder.

F.: A menudo vemos a hombres que defienden la prostitución decir que esto es un debate, que la prostitución, la pornografía, tratan sobre la libertad y el deseo de las mujeres . En realidad, es el discurso del que cosifica, lo vemos en los partidos y sindicatos que hablan de un interés general de la clase trabajadora cuando en realidad defienden intereses de la burguesía. Quienes tienen posición para cosificar necesitan personas que actúen de escudos humanos para defender sus intereses, porque si ellos vinieran a decir que tienen derecho al sexo y van a tomarlo por la fuerza no convencerían a tantas personas. Necesitan colonizar los espacios contestatarios de mujeres, sobre todo en épocas económicamente depresivas y de crisis institucionales.

P.: Nosotras no creemos en esta tan aclamada “libertad de elección” para ejercitar la prostitución. En nuestra sociedad subsisten desigualdades económicas y sociales entre mujeres y hombres, estas injusticias dan como resultado la existencia de la brecha salarial y el desempleo que afecta mayormente a las mujeres creando las condiciones necesarias para mantener un estado de subordinación de las mujeres que abarca casi todos los ámbitos de la vida pública y privada de las mujeres en su gran mayoría. Esta situación no permite aceptar y sostener que con estas condiciones desfavorables se pueda hablar seriamente de una auténtica libertad de elección, es decir, sin condicionamiento alguno de género mientras subsistan injusticias sociales tan evidentes.

Además, conforme a nuestros datos solo un 2 o 4% de las mujeres que están en la prostitución serían las que han elegido (relativamente) su ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿condenamos al 96 o 98% a practicar la prostitución forzada por la pobreza o las mafias? Creemos que no es justo, no lo aceptamos.

“La pornografía es una representación del sexo ideal, cuando en realidad la primera es un campo de batalla donde las mujeres son sometidas al ‘guerrero’ y la segunda un simple medio de propaganda”

¿Qué opináis del término ”trabajadora sexual”?

C.H.: Es un término inventado por el lobby proxeneta para blanquear sus negocios . Si las prostituidas son trabajadoras, ellos ya no son proxenetas o rufianes sino empresarios. Es una forma de invisibilizar la violencia que ejercen y hacer aceptable a la sociedad algo que es una violación de los derechos humanos fundamentales.

El lobby proxeneta financia publicidad mediante entrevistas en medios a “putas felices” [LEE ESTE ARTÍCULO] proyectos, estudios académicos, supuestas “asociaciones de prostitutas” que planteen la prostitución como trabajo a regular. Como los medios de comunicación suelen estar en manos de hombres, muchos de ellos puteros, el argumentario proxeneta lleno de falsedades recibe mucha acogida y difusión porque dice lo que los puteros quieren oír y que se diga de ellos: que simplemente son usuarios de un servicio, que legalizando se acaba con el estigma y las mafias, que así las prostituidas tienen más derechos laborales (por mucho que ya se haya probado que es falso). Invisibilizan a las supervivientes de la prostitución que hablan sobre la violencia sufrida

P: No creemos que la prostitución sea un trabajo como cualquier otro. Sabemos que el ejercicio de la prostitución posee características típicas que lo excluyen automáticamente de lo que se define pueda definir un trabajo salariado. La práctica de la prostitución exige la entrega no solo del cuerpo físico, sino también de la mente, del alma y de la dignidad para que sea comprada o vendida, es decir la entrega del entero ser, significa que en realidad estamos de frente a la compraventa de un ser humano integro. Nosotras creemos firmemente que la prostitución no es trabajo, es violencia y esclavitud.

R.: Esconde la realidad. La prostitución no es un trabajo. Que algunas “scorts” puedan vivir de fines de semana en los que ganan 3000 euros no significa nada porque la realidad de la prostitución no es esa [LEE ESTE ARTÍCULO]

“Es la sexualidad masculina la que ha conseguido imponerse acríticamente a costa del argumento de la libertad y es esta sexualidad la que pretenden que sea también la nuestra”

El mundo funciona como una cadena de acontecimientos: las consecuencias de un evento siempre repercutirán en otro. ¿Cómo afecta la decisión de estas mujeres ”libres” a las víctimas de la trata?

C.H.: Razonemos con la hipótesis del argumentario promovido por el lobby proxeneta de que existen mujeres que eligen libremente, reclaman derechos laborales y necesitan una regulación que mejore sus condiciones de ejercicio y que para ello hay que regular o legalizar la prostitución. Si para favorecer supuestamente a las pocas que supuestamente eligen la prostitución teniendo otras opciones para ganarse la vida ¿tenemos que legalizar la prostitución forzada de la mayoría o aprobar leyes que aumenten la demanda, el proxenetismo, la cantidad de mujeres prostituidas y hagan más difícil perseguir la trata? No se puede abandonar a la mayoría oprimida a la que la regulación perjudica en aras de favorecer a las que sean libres de elegir otro “trabajo”.

Nunca han explicado exactamente en que consisten exactamente los derechos laborales que reclaman , entre los que debería estar incluidos la normativa de seguridad e higiene en el trabajo donde para cumplirla deberían trabajar envueltas en trajes de protección para evitar el contacto con fluidos corporales o sustancias potencialmente infecciosas y no desnudas como están. Pagar impuestos y figurar como puta en lugar de masajista en la Seguridad Social para cotizar no mejora un ápice su situación ni su currículum. En 12 años de prostitución legalizada en Alemania solo 44 mujeres se han inscrito en la SS como “trabajadoras sexuales”.

Lo que exigimos es una renta básica que les restituya de los recursos económicos que el patriarcado nos roba a las mujeres, que los proxenetas y mafias roban a las prostituidas. Que devuelvan lo que nos roban para que la pobreza no empuje a ninguna mujer a la prostitución. Esto debe financiarse con las multas a los puteros, la incautación de los bienes que mafias y proxenetas han conseguido explotando sexualmente mujeres y niñas. También debe financiarse a cargo de los presupuestos generales del estado patriarcal. El dinero que les sobra a los hombres con el que pagan por prostitución debería estar en manos de las mujeres que lo necesitan para que no pudieran someterlas. La mejor forma de evitar las injusticias que soportan las prostituidas es que no sean prostituidas. Ninguna mujer y ninguna niña debería verse obligada a hacer felaciones a 20 desconocidos todos los días.

“El hombre que consume prostitución tarde o temprano se niega a sí mismo que esté participando de estas consecuencias o que su gravedad sea tal para la mujer y esto se ve apoya y mantiene continuamente a través del patriarcado”

Con la prostitución la mujer se convierte en un objeto de consumo, una mujer pública. ¿Afecta ésto a la esfera privada?

A.P.: Afecta profundamente la esfera privada de todas las mujeres que componemos esa sociedad donde la prostitución está tan naturalizada. En la esfera privada es donde se va construyendo la subjetividad femenina y si uno habita una sociedad donde los cuerpos de mujeres pueden ser comprados y están al servicio de la sexualidad masculina (en detrimento del desarrollo de la sexualidad femenina y desdeñando por completo el deseo de la mujer), necesariamente eso va a repercutir en el modo en que nos plantamos como sujetos y nos relacionamos con las personas en nuestra vida. En mayor o en menor medida, ejerce un efecto muy dañino de control y de asedio al desarrollo de la sexualidad femenina. Así que sí, afecta a la esfera privada de manera muy profunda. No es posible que nos construyamos a nosotras mismas como sujetos plenos si vivimos en una sociedad donde claramente no lo somos. Si nuestros cuerpos pueden ser comprados, violentados e invadidos de manera sistemática y estructural por el sistema prostituyente, imposible que eso no afecte la esfera privada de cada mujer que habita la sociedad donde eso ocurre.

R.: Por supuesto. El hombre que compra a la mujer, que paga por sexo, lo considera un servicio. Considerará el sexo dentro del matrimonio (o de una relación) como algo que se le debe, además de considerar que toda mujer tiene un precio. Cuando se ha entrevistado a puteros, lo que piensan sobre las prostitutas es realmente descorazonador, además de lo que piensan de todas las mujeres. La exprostituida Huschke Mau explica como son los puteros: Por qué los hombres buscan mujeres prostituidas y qué piensan de ellas. El putero.

“Solo un 2 o 4% de las mujeres que están en la prostitución serían las que han elegido (relativamente) su ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿condenamos al 96 o 98% a practicar la prostitución forzada por la pobreza o las mafias?”

¿Qué consecuencias tiene, a grandes rasgos, la normalización y legalización de la prostitución

H.: Las consecuencias son varias y muy graves. La consecuencia inmediata es un aumento de la demanda, del número de puteros, porque la legalización legitima a ojos de la sociedad al hombre que paga por sexo más de lo que ya está. La legalización a quien más quita el estigma es a los puteros pues la ley les dice que lo que hacen está bien y ciertos reparos éticos que pudieran tener desaparecen. Como hay muchísimos más hombres que quieren pagar por prostitución que mujeres que quieran ejercerla, la demanda de prostitución se abastece de la trata y de la esclavización de las mujeres más vulnerables.

Esto significa que otra consecuencia gravísima de la legalización es el aumento de la trata de mujeres y niñas debido al aumento del número de puteros que demandan. En Alemania se ha duplicado la trata desde que se legalizó la prostitución en 2002. La legalización ha duplicado el número de burdeles, la instalación de megaburdeles masificados. El aumento de la trata trae aparejado el aumento de la presencia de redes criminales en nuestro entorno y con ello la corrupción, la inseguridad y el peligro de que también nuestras niñas caigan en sus redes mafiosas. El método de captación proxeneta “loverboy” está creciendo entre las adolescentes nacionales. Las redes de trata y lo proxenetas obtienen más beneficios y se hacen más poderosos y con mayor capacidad de influencia en instituciones y medios de comunicación.

Otra consecuencia es el perjuicio que supone a los derechos de las mujeres no prostituidas y a nuestra vida sexual. Los hombres se comportan con sus parejas, amigas, novias, etc., como se comportan en el burdel. Aprenden esta forma de sexualidad violenta en la pornografía y prostitución con lo que la satisfacción sexual de las mujeres cae en picado. La prostitución es incompatible con la igualdad entre hombres y mujeres . La normalización de la prostitución nos dice a las mujeres que los deseos de los hombres están por encima de los derechos fundamentales de las mujeres.

“No puede culparse a la mujer que necesita dinero para vivir igual que no se culpa al obrero del capitalismo. La demanda hace que exista la trata”

¿Creéis que en España se podría llegar a abolir o estamos ”condenados” a caer en su regulación como en el caso de Alemania

J.: España es difícil, es un país muy putero, pero seguramente por eso hay cada vez más personas organizadas para combatir de una forma u otra la desigualdad, si no nos centramos en las condiciones que conforman esta práctica de desigualdad como es la prostitución cualquier intento de cambiar nuestra propia realidad está condenada a fracasar.

R.: Si seguimos haciendo algo es porque pensamos que se puede abolir

H.: Por supuesto que en España se puede abolir al igual que se ha abolido en Francia. Puede ser más difícil que en otros países porque es junto con Alemania donde más puteros hay. Las instituciones están llenas de puteros que actúan en complicidad con los proxenetas que les facilitan las mujeres. Son un enorme lobby putero-proxeneta. Hay mucha corrupción, lo que puede facilitar a los proxenetas que se legisle a su favor legalizando la prostitución. Los partidarios de legalizar la prostitución están en los lugares de poder y controlan muchos medios de comunicación. Ciudadanos en un peligro claro para los derechos de las ciudadanas, asusta que crezca en escaños porque es un partido muy machista y neoliberal.

Las partidarias de abolir no tenemos el poder ni los recursos que tienen ellos. Las prostituidas no tienen ningún poder frente a puteros, proxenetas y los dudosos sindicatos de “trabajadoras sexuales” que ellos promueven. Pero tenemos la fuerza de la realidad, que no se puede invisibilizar y enmascarar siempre. Tenemos la fuerza de un movimiento feminista enorme con aliadas en todos los partidos políticos e instituciones que luchan por conseguir leyes abolicionistas.

Los puteros y los proxenetas saben perfectamente el maltrato que supone la prostitución por mucho que quieran disfrazarlo de libertad y voluntariedad. Es a la gente de buena voluntad que no conoce de primera mano lo que ocurre en los burdeles a quien debemos interpelar, ese es nuestro propósito y para ello dedicamos altruistamente nuestro tiempo y nuestro esfuerzo.

TradxAbolición