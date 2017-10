Ni en nuestros peores augurios podíamos pensar que el del pasado lunes 25 de septiembre en el Hollywood Bowl sería el último concierto de Tom Petty & The Heartbreakers. Allí, celebrando el 40º aniversario de la banda, Petty desplegó una retahíla de clásicos de cosecha en la que repasó prácticamente toda su trayectoria, con canciones de todas sus épocas.

El setlist, de hecho, fue este:

Rockin’ Around With You

Mary Jane’s Last Dance

You Don’t Know How It Feels

Forgotten Man

I Won’t Back Down

Free Fallin’

Breakdown

Don’t Come Around Here Nore

It’s Good To Be King

Crawling Back to You

Wildflowers

Learning to Fly

Yer So Bad

I Should Have Known It

Refugee

Runnin’ Down A Dream

You Wreck Me

American Girl

Hasta 18 clásicos incontestables del repertorio de Petty y del rock and roll de la última mitad de siglo que no volverán a sonar nunca más en la voz de Petty, que murió tras complicaciones cardíacas el pasado lunes 2 de octubre. A modo de morboso recuerdo, se han recopilado grabaciones de ese último show, con prácticamente todo el repertorio de su último concierto en YouTube.

